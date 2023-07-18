"Загубили бійця": український безпілотник знищив БМД-2 з росіянами (відео)

Після удару безпілотника бронетехніка ЗС РФ продовжила рух, але в якому стані перебували окупанти, що їхали в ній, — невідомо.

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Бійці Збройних сил України вдарили дроном по російській бойовій машині десанту. Про це у своєму Telegram-каналі написав український активіст і волонтер Сергій Стерненко у вівторок, 18 липня.

Він розмістив відео, на якому видно роботу безпілотного літального апарата, що вразив снарядом ціль.

Спочатку дрон "спостерігав" за тим, як дорогою повз приміщення, що нагадують складські, їхала БМД-2 з росіянами. Оператор безпілотника дочекався оптимального моменту і скинув на рухому бронетехніку боєприпас. Удар припав на кормову частину машини, в якій розташоване моторно-трансмісійне відділення.

На відео видно, як над бронею БМД-2 спочатку на кілька секунд з'явився спалах вогню, а потім із бронетехніки повалив білий дим. Цілком ймовірно, відділення управління не сильно постраждало, оскільки машина зуміла продовжити шлях. Ґрунтовою дорогою вона звернула ліворуч і продовжила швидко переміщатися. У якому стані перебували російські окупанти, які їхали на броні, невідомо.

"На БМД-2 їхали окупанти, і тут у них прилетів дрон. Тікаючи, одного "ванюшку" загубили, решта в невідомому стані продовжили рух на ураженій бронемашині, з якої валив дим", — підписав Стерненко відео.

Нагадаємо, кількома днями раніше дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Кілька російських військових їхали зверху на броні й постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею.

Ми також писали про те, що наприкінці червня дрон-камікадзе TORO протаранив росіян на БМП. БМП їхав путівцем доволі далеко від лінії фронту, тож солдати ЗС РФ не очікували нападу, тож висунулися з люків і їхали просто на броні. У цей момент ударний коптер TORO вилетів назустріч і врізався прямо в одного з росіян.