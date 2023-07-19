"Топ після удару по Кримському мосту": в Україні з'явиться більше операторів морських дронів

Інструктори побоювалися, що військовим буде важко перебудуватися з БПЛА на роботу з підводними апаратами, але перші випробування виявилися успішними.

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В Україні підготували програму для навчання операторів підводних безпілотних літальних апаратів. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці організації Dronarium.

Її співробітники анонсували новий навчальний курс, проте з точною датою початку навчання поки не визначилися. Попри це до навчання вже готові необхідне обладнання та техніка.

"Останні місяці ми почали отримувати запити щодо навчання на морських безпілотниках. А після удару по Кримському мосту ці дрони стали топчиком", — кажуть організатори "школи" для військових.

Вони додають, що ще рік тому придбали для тестування незвичне, але перспективне обладнання. Однак організатори хвилювалися, чи зможуть навчити операторів повітряних дронів керувати безпілотниками під водою.

"Здавалося, що після багаторічних польотів дронів у повітрі перебудуватися до роботи під водою буде складно. Але ні, все вдається, якщо голова і руки на місці", — резюмували представники Dronarium.

Українських військових навчатимуть управління підводними дронами в нашій країні Фото: Dronarium Україна / Фейсбук Українських військових навчатимуть управління підводними дронами в нашій країні Фото: Dronarium Україна / Фейсбук

Зауважимо, що 17 липня росЗМІ написали про те, що по Кримському мосту могли вдарити підводними дронами REMUS 600. Російські пропагандисти заявили, що на користь такої версії свідчать кадри з відео, де британські фахівці нібито навчають українців керувати цими безпілотниками.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що українські моряки вчаться застосовувати підводні дрони Sea Fox і Charly. Тоді команда корабля "Чернігів" застосувала іноземні безпілотники, щоб знайти й підірвати загрозу біля берегів Шотландії. Моряки спорядили безпілотник, перевірили готовність усіх систем і запустили його під воду, щоб знайти заховану міну.