Вистачило однієї гранати: дрон ЗСУ знищив новітній російський танк "Прорив" (відео)

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили вже 22 танки "Прорив", при цьому на озброєнні армії супротивника до цього перебувало 100 одиниць такої військової техніки.

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Українські військові за допомогою дрона ліквідували дорогий російський танк Т-90М "Прорив" на Донецькому напрямку. Відео, на якому український безпілотник атакує бронетехніку окупантів, опублікували на офіційній сторінці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго у Facebook.

"Прорив" вважається однією з модернізованих і найбільш захищених броньованих машин. Однак дрону вдалося підлетіти до танка і скинути на нього боєприпас, після чого "Прорив" задимівся і вибухнув.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили 22 танки Т-90М "Прорив". Ці втрати підтвердили аналітики Oryx. Загалом російська армія отримала приблизно 100 танків Т-90М.

Бійці ЗСУ "мінуснули" й іншу військову техніку російських військових. Так, на Запорізькому напрямку за допомогою безпілотників вони знищили бойову машину піхоти, вартість якої в десятки разів перевищувала ціну самого дрона. Відповідне відео опублікував український військовий під ніком Kriegsforscher на своїй сторінці у Twitter у середу, 19 липня.

За його словами, тільки 17 числа за допомогою 6 FPV-дронів було знищено БМП-1, БМП-2 і БТР-82А. Він також підкреслив, що загальна сума витрат на безпілотники склала 2,1 тис. доларів, що в сотні разів менше вартості знищеної російської техніки.

В опублікованому відео якраз показано роботу безпілотного летального апарату по БМП-2 окупантів. Броньована техніка стояла на відкритій місцевості поруч із залишками знищеної вантажівки. Оператор дрона направив безпілотник у цей бік. БПЛА на секунду завис над машиною ЗС РФ, а потім скинув на неї боєприпас. Спочатку БМП задимилася, а потім вибухнула і її охопило полум'я. Що сталося з військовими, які перебували там, у ролику не показали.

Нагадаємо, 18 липня в мережі опублікували відео, на якому український безпілотник знищив БМД-2 з росіянами. Після удару безпілотника бронетехніка ЗС РФ продовжила рух, але в якому стані перебували окупанти, що їхали в ній, — невідомо.

А раніше дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Кілька російських військових їхали зверху на броні і постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею.