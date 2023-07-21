Українці створили потужні боєприпаси для ударних дронів: пробивають сталь і бетон (відео)

Розробники підготують різні типи снарядів: для дронів-камікадзе, зі стабілізаторами для бомбардувальників і з донними наколювачами.

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В Україні з'явився новий боєприпас, який стане альтернативою дефіцитному ПГ-7. Фотографії з випробувань боєприпасу опублікували в Telegram-каналі виробника дронів-камікадзе "Сталеві Шершні".

"Це варіант для дрона-камікадзе. Наша альтернатива ПГ-7, яких, на жаль, більше не стає", — написали розробники, демонструючи фото та відео свого виробу.

Під час тестування снаряда в умовах, наближених до бойових, вдалося пробити комбінацію 100 мм сталі та 400 мм бетону за ним. Хоча раніше подібним боєприпасам вдавалося пройти тільки перешкоду зі 180 мм сталі.

Волонтери додали, що снаряд існує в декількох модифікаціях: для дрона-камікадзе, під скидання зі стабілізатором і донним наколювачем.

Технічні характеристики боєприпасу

довжина — 280 мм;

діаметр — 75 мм;

споряджена вага — близько 850 г;

ініціація — механічна або електрична.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що в Україні розробили боєприпас для FPV-дронів. Це шрапнельний боєприпас, який призначений для ліквідації живої сили противника. Усередині нього знаходяться маленькі кульки, які виконують роль елементів для ураження противника.

Водночас українська волонтерська організація "Сталеві шершні" розробила потужний шрапнельний боєприпас для скидання з дрона за новою тактикою. Розробники зробили для снаряда корпус діаметром 63 мм, надрукований на 3D-принтері, з хвостовими стабілізаторами для високої точності та механічним носовим наколювачем, який викликає вибух при ударі. Всередину помістили вибухівку і безліч металевих кульок (шрапнель), які розлітаються на всі боки й вражають живу силу. Вага одного боєприпасу становить приблизно 800 грамів.