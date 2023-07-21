"Потрібно берегти війська": Росія і Китай випередили США у сфері РЕБ, генерал розкрив причину

Законодавці хочуть від Пентагону більшої ініціативи в розробці засобів радіоелектронної боротьби, тому що США втрачають свою перевагу в цьому сегменті.

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На зборах аналітичного центру Інституту Хадсона представники групи двопартійних законодавців заявили, що США стала втрачати свої переваги в розробці та розвитку систем радіоелектронної боротьби, повідомляє Defense One. За їхніми словами, сьогодні Росія і Китай значно поліпшили свої позиції в цьому сегменті, що наражає армію США та їхніх союзників на велику небезпеку.

Дон Бекон, колишній бригадний генерал ВПС США, а нині конгресмен від штату Небраска, зазначив: армія США дуже "розслабилася" після війни в Перській затоці. "Ми відчули, що нам більше не потрібні системи РЕБ для перемоги, враховуючи можливості збройних сил того часу", — зазначив генерал. За його словами, Пентагон дозволив "значною мірою атрофуватися" сегменту РЕБ, у той час, як Росія і Китай у багатьох сферах перевершили США, тому що вони були зосереджені саме на цьому.

Генерал Дон Бекон закликає до термінових розробок нових систем РЕБ Фото: Getty

"Якщо ви відчуваєте, що є домінуючою силою, вам не потрібні засоби РЕБ. Якщо ви боретеся з переважаючими силами ворога, то РЕБ вам потрібен, адже вам потрібно берегти свої літаки і свої війська", — зазначає генерал Бекон, — "Росія і Китай довгі роки успішно працювали в цьому напрямку, а ми — ні".

Зі свого боку інші члени групи двопартійних законодавців зажадали від Пентагону якнайшвидше приділити увагу розвитку і модернізації систем РЕБ, щоб допомогти протистояти майбутнім загрозам, а не просто покладатися на Конгрес і на його законодавчі ініціативи.

"Ще з 2020 року ми випускаємо оновлення та поліпшення в "Концепції національної оборони" (NDAA), де даємо більше ініціативи в руки Міністерству оборони, але сегмент РЕБ все ще в стагнації", — заявив генерал Бекон, — "Пентагону необхідно більш послідовно інвестувати в можливості РЕБ. Без цього в умовах сучасних воєн економічна і національна безпека країни будуть піддаватися невиправданому і значному ризику".

Раніше Фокус розповідав, чому РФ досі створює системи РЕБ, які "глушать" HIMARS. За словами військового експерта, радіоелектроніка окупантів тримається на старих технологіях і поставках з Китаю.