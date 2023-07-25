З'явився "Орлан" — буде наліт: як росіяни застосовують ці дрони для обстрілу ЗСУ (відео)

Особливу небезпеку для ЗСУ становлять не тільки "Ланцети", а й дрони-навідники "Орлан-10", які важко помітити і знищити.

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Українська ППО має звертати особливу увагу не тільки на "Ланцети", а й на дрони-розвідники "Орлан-10", наводить думку експерта з питань безпілотників Олега Жданова "24 канал". Експерт стверджує, що "Орлан-10" — дуже небезпечний дрон, який використовується силами артилерії противника.

Окупанти активно використовують "Орлан-10" від самого початку нападу на Україну для розвідки та наведення своїх РСЗВ. Безпілотник кружляє над певною територією на висоті 3 км і, позначивши необхідні цілі, передає координати розрахункам РСЗВ "Торнадо" армії РФ.

"Найстрашніше для нас те, що цей дрон створений для ударно-вогневого комплексу, пов'язаного з артилерією. Такі системи як "Торнадо" зав'язані на "Орлани". Вони передають координати, цілі та коригують вогонь артилерії. Тобто якщо з'явився "Орлан" — буде вогневий наліт", — каже Олег Жданов.

Сам дрон росіяни можуть запускати за допомогою звичайної катапульти. Вага "Орлана-10" всього 14 кг, він має невеликий розмір і його дуже важко виявити та збити. До того ж, це доволі автономний БПЛА, який здатен перебувати в небі до 16 годин і тримати зв'язок зі своїм оператором на відстані до 120 км.

Ще однією небезпечною особливістю "Орлан-10" є його здатність працювати в режимі перешкод РЕБ. Дрон може функціонувати без систем навігації, хоча обладнаний датчиками GPS і GLONASS. Для роботи в такому режимі в нього просто закладається певний маршрут і, виконавши місію, "Орлан-10" повертається на базу по заданих точках за допомогою свого оператора, орієнтуючись за відображенням з відеокамери.

"Побачити ці дрони складно, але можна за допомогою тепловізійних камер, радіолокаційних станцій — питання розміру, щоб влучити", — каже Олег Жданов.

Скільки саме використовується "Орланів-10" окупантами — невідомо, але за даними "24 каналу", на 2021 рік їхня кількість в армії РФ обчислювалася більш ніж у тисячу штук.

Олег Жданов про особливості БПЛА "Орлан-10"

Утім, українські герої все ж збивають ці небезпечні дрони. Наприклад, бійці зенітного підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка нещодавно знищили безпілотник "Орлан".

Так само саме герої цієї 92-ї бригади практично спеціалізуються на "Орланах". Їм вдається знищувати ці дрони, вартістю $120 тис., за допомогою простих автоматів.

Однак окупанти продовжують роботу над поліпшеними модифікаціями цього серйозного безпілотника. Нова версія "Орлан-30" посилить артилерію РФ своїми лазерами.