"Закони фізики не обдурити": військовий розкрив, чи можуть росіяни глушити Starlink ЗСУ

За словами Сергія Флеша, глобальної загрози для супутникового зв'язку в Україні поки що немає, але військовим потрібно вжити запобіжних заходів на передовій.

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Росіяни створюють проблеми в роботі супутникового інтернету Starlink на фронті, але їхні можливості сильно обмежені. Про це написав у своєму Facebook український військовий експерт зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

За його словами, російські війська цілком здатні "заглушити" супутниковий інтернет Starlink, придушивши передачу сигналів між супутниками та терміналами, але тільки якщо зможуть встановити антену РЕБ на високій будівлі та під великим кутом. У такому разі у ЗСУ дійсно виникають проблеми з прийомом сигналу, але тільки на відстані приблизно 500 метрів, стверджує Сергій. Крім того, для такого завдання потрібні специфічні антени, які легко помітити й впізнати.

"Росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати Starlink приймати сигнали із супутників. Я випробував такий варіант, він працює буквально 500 метрів", — написав експерт. — "Ні росіяни, ні марсіани не можуть обдурити закони фізики".

Сергій Флеш додав, що ситуацію вже моніторять у Генштабі ЗСУ, і за останні кілька місяців відомо лише про один випадок застосування засобу РЕБ проти Starlink. "Заглушити" сигнал супутникового зв'язку досить складно, і спрацьовує такий спосіб тільки в певних ситуаціях. Практику "глобальної загрози немає", проте українські воїни повинні враховувати подібну загрозу і заздалегідь готуватися до них.

Сергій Бескрестнов порадив для протидії подібним спробам ЗС РФ встановлювати антени для Starlink у безпечних місцях: глибоко прикопувати їх у землю, готувати щільні сітки з профнастилу, споруджувати спеціальні прості колодязі з того самого профнастилу.

За словами Сергія, противник постійно намагається придумати нові способи, щоб залишити ЗСУ без інтернету на фронті та до цього треба бути готовими. Ми вже писали, що Роберт Бровді, командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр із позивним "Мадяр", повідомив про застосування окупантами на "нулі" (лінії зіткнень на фронті) особливої системи РЕБ, яка через Ku-діапазон може глушити Starlink. Однак він очікує, що незабаром окупанти доберуться і до найважливішого Ka-діапазону.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск за своїм бажанням більше не відключить Stalink для ЗСУ. Пентагон купить для України до 500 терміналів для супутникового інтернету.