"Загарбники застрягли після штурму": дрон Perun підірвав БМП з окупантами (відео)

Бойова техніка російських окупантів згоріла після атаки безпілотника-камікадзе PERUN.

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Бійці Збройних сил України під час контрнаступу знищили бойову машину піхоти, в якій їхали російські військові. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі роти ударних дронів PERUN GROUP у вівторок, 1 серпня.

На відеокадрах зображено, як дрон "полює" за російською військовою машиною. Вона стоїть на відкритому просторі серед уже згорілої техніки противника. Деякі з бойових машин навіть встигли заіржавіти. Очевидно, що бойова машина піхоти не може рухатися і застрягла разом з екіпажем. У цей час український оператор БПЛА спрямував дрон прямо на техніку. Безпілотник її успішно атакував, після чого БМП вибухнула і загорілася.

"Після невдалого штурму загарбники застрягли в БМП. Вирішили ударно нанести візит окупантам. Дуже красиво горить російська техніка", — підписали військові відеокадри.

Що відомо про дрон Perun

Інформації про характеристики БПЛА Perun у відкритих джерелах немає, проте різні підрозділи ЗСУ вже ділилися відеозвітами про їх застосування. На одному з роликів, знятому на Південному напрямку, можна помітити українських військових із важким саморобним квадрокоптером, озброєним системою скидання з чотирма боєприпасами і незвичайною круглою антеною.

Нагадаємо, раніше ЗСУ підірвали дроном російський танк на передовій. На відеокадрах видно, як на відкритій місцевості стоїть підбитий танк противника. Земля біля нього випалена, а сама техніка — у неробочому стані. Враховуючи, що по броньовану машину вже приходили бійці противника, українські військові вирішили остаточно знищити танк.

А в липні 2023 року дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. Бійці 92-ї механізованої бригади використовували безпілотник, що дає змогу бачити навіть уночі, і успішно пополювали на техніку окупантів.