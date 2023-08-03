"Ремонту більше не підлягає": дрон ЗСУ підірвав російську БМП на полі бою (відео)

У військової техніки виникли неполадки, але окупанти могли повернути її в стрій, якби не влучний удар "камікадзе".

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Бійці зведеної тактичної групи "Адам" на південному напрямку за допомогою дрона знищили бойову машину піхоти окупантів. Відповідне відео вони опублікували на сторінці підрозділу у Facebook у четвер, 3 серпня.

"Ситуація така: ворожа БМП, ймовірно, готувалася до ремонту, але ми полегшили їй страждання. Думаємо, ремонту вона більше не підлягає", — підписали військові відео.

На його кадрах видно, як на відкритій місцевості стоїть броньова машина піхоти. У техніки відкритий моторний відсік: мабуть, саме в ньому виникли неполадки й екіпаж намагався їх виправити. До БМП окупантів український оператор направив FPV-дрон. Безпілотник врізався просто в незахищений моторний відсік.

Після цього над військовою технікою здійнявся стовп густого білого диму. Що сталося з російськими військовими і чи перебували вони під час атаки дрона в БМП, — невідомо.

Нагадаємо, 1 серпня бійці ЗСУ показали, як дрон Perun підірвав БМП з окупантами. На відеокадрах зображено, як дрон "полює" за російською військовою машиною. Вона стояла на відкритому просторі серед уже згорілої техніки противника. У цей час український оператор БПЛА спрямував дрон прямо на техніку і безпілотник її успішно атакував.

А дещо раніше ЗСУ підірвали дроном російський танк на передовій. На відеокадрах видно, як на відкритій місцевості стоїть підбитий танк противника. Земля біля нього випалена, а сама техніка — у неробочому стані. Враховуючи, що по броньовану машину вже приходили бійці противника, українські військові вирішили остаточно знищити танк.