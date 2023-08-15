У Росії показали новітній комплекс РЕБ "Серп ВС-5": чим він небезпечний для дронів ЗСУ

Новий комплекс "Серп-ВС5" працює в п'яти частотних діапазонах — від 900 МГц до 5,8 ГГц — і може знешкоджувати одразу рій із кількох дронів.

Related video

У Росії на форумі "Армія-2023" презентували пристрій "Серп ВС-5", який має захистити цивільні об'єкти від безпілотників. Інформація про це з'явилася в російському медіа SHOT у вівторок, 15 серпня.

За словами розробників, "Вектор НДІ", воно має чотири панелі, кожна з яких може працювати в азимуті 90 градусів, або ж усі разом, і гасити сигнал дрона, що летить. Система вже пройшла випробування і її активно купують компанії, які бажають убезпечити себе від нальоту БПЛА.

Комплекс "Серп-ВС5": що про нього відомо

Систему придушення безпілотників уперше показали в лютому 2023 року. Комплекс має пригнічувати канали управління безпілотного літального апарату і порушувати роботу бортового приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем. У результаті оператор більше не може керувати БПЛА, а сам дрон, не може приймати команди та виконувати необхідні завдання.

Як запевняють творці, "Серп-ВС5" працює в п'яти частотних діапазонах — від 900 МГц до 5,8 ГГц. Це дає змогу використовувати його не тільки проти цивільних, а й проти спеціальних літальних апаратів. Комплекс "бачить" БПЛА-порушників у секторі 360 градусів за горизонтальною віссю. Зв'язок із власним пунктом управління здійснюється через мережу Ethernet. Устаткування дає змогу "глушити" одночасно кілька каналів, що забезпечує захист об'єктів від атак одночасно декількох БПЛА, зокрема тих, що летять із різних боків.

Комплекс РЕБ Серп ВС-5 на виставці "Армія 2023" в Росії Фото: Telegram

Технічні характеристики комплексу "Серп-ВС5"

радіус роботи — до 5 км;

у яких частотних діапазонах працює — від 900 МГц до 5,8 ГГц;

які сигнали пригнічує — GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Wi-Fi.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що Росія завезла на фронт систему РЕБ "Пероед". За задумом розробників, комплекс має створювати невидимий купол, що захищає від українських дронів.

А дещо раніше в РФ показали антидронову систему "Тритон", яка захищатиме танки та іншу техніку. За задумом розробників, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.