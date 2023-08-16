США змушують Іран припинити продаж дронів Росії: про що вони домовилися, — FT

Білий дім знайшов важелі тиску на таємних зустрічах з іранцями, прагнучи послабити конфлікт на Близькому Сході.

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США закликають Іран припинити продаж військових безпілотників Росії, обіцяючи натомість послабити тиск. Про це повідомила американська газета Financial Times, посилаючись на свої поінформовані джерела.

Представники Білого Дому підняла питання дронів у РФ під час таємних перемовин з іранськими політиками, що відбулися в Катарі та Омані 2023 року. За словами іранського високопосадовця та ще однієї людини, поінформованої про перемовини, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників, які Росія використовує для ударів по Україні, а також запасних деталей для них.

Як додало джерело, іранська влада офіційно не визнає застосування їхніх БПЛА на російсько-українській війні, але неодноразово просила Москву не використовувати їх у бойових діях. Вашингтон завжди вимагав від Ірану більш конкретних кроків, а тепер, імовірно, використовує нові важелі тиску. США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але переговори, які ведуться через посередників, триватимуть у Катарі та Омані, особливо щодо військової допомоги Росії.

Питання дронів порушили паралельно з обговоренням обміну ув'язненими — в результаті Тегеран минулого тижня перевів чотирьох ірано-американських громадян з в'язниці під домашній арешт. Успішний обмін і будь-які інші угоди, нехай поки що й неофіційні, стануть першим проривом з боку президента США щодо Ірану після більш ніж двох років непрямих переговорів, під час яких Джо Байден прагнув відродити ядерну угоду 2015 року і знизити напруженість на Близькому Сході.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США застосовують дипломатичні заходи для тиску на Іран, щоб країна не отримала ядерну зброю і припинила постачати безпілотники Росії.

"Нам ясно, що Іран повинен знизити ескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Переведення наших затриманих із в'язниці до домашнього арешту не пов'язане з будь-яким іншим аспектом нашої політики щодо Ірану", — зазначив він.

За даними FT, чиновники сподіваються, що непрямі переговори допоможуть сторонам залагодити конфлікт. Іран має погодитися не збагачувати уран чистотою вище 60% (необхідний для створення ядерної зброї), співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і не нападати на американців. Натомість США не запроваджуватимуть нових санкцій, якщо вони не стосуються прав людини, і можуть закрити очі на порушення вже чинних обмежень щодо продажу нафти.

Представники Ірану також просять Вашингтон переконати союзників з Європи послабити тиск на економіку країни. Як пояснив іранський чиновник, у Тегерані побоюються, що Велика Британія, Німеччина і Франція, учасники угоди 2015 року, можуть знову запровадити санкції, коли в жовтні сплине термін дії положень ядерної угоди, які обмежують програму Ірану з балістичних ракет.

Раніше з'явилася інформація, що Росія локалізувала виробництво іранських дронів Shahed. Як з'ясували дослідники з Conflict Armament Research, країна-агресор уже виробляє свою версію БПЛА, які помітно відрізняються від оригіналу.

Розвідка Великої Британії підтвердила, що Росія розгортає копії Shahed власного виробництва. Поки що вона сильно залежить від поставок з Ірану.