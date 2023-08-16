Влада Кременчука закупила ігрові ноутбуки заради "війни", переплативши 450 000 грн

Ноутбуки Dream Machines на роздрібному ринку коштують 63 000 грн, виконком заплатив за них по 99 000. Таку акцію чиновники назвали "Українською визвольною війною".

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Виконавчий комітет міської ради Кременчука через систему Prozorro закупив партію ігрових ноутбуків на 1,5 мільйона грн під гаслом "Українська визвольна війна. Про це свідчать дані офіційного сайту публічних закупівель.

Закупівлі були проведені без тендеру, що в умовах війни дозволено державою. Постачання здійснювалося через компанію "Активбуд-М" і ціна кожного ноутбука становила 99 000 грн. Загалом було придбано 15 ігрових моделей Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38) за 1 486 080 грн із ПДВ, і організатори закупівлі вказали позначку: "Українська визвольна війна". Для яких цілей виконкому знадобилися такі дорогі і потужні комп'ютери, поки невідомо.

Під егідою "Визвольної Війни" виконком Кременчука витратила на ігрові ноутбуки 1,5 млн грн Фото: Скриншот

Подібну модель можна придбати в інтернет-магазинах (наприклад, в інтернет-магазині "Розетка") за 63 000 грн. Виходить, що за кожен пристрій виконком переплатив близько 30 000 грн, а загалом — близько 450 000 грн.

Прямо зараз цей же ноутбук коштує на 30 тис. грн. дешевше Фото: Скриншот

За даними "УНІАН", міська рада Кременчука замовляла в компанії "Активбуд-М" зарядні станції, планшети та інші товари за завищеними цінами через прямі договори з компанією та без проведення конкурсу через систему Prozorro. Наприклад, 5 зарядних станцій EcoFlow DELTA Max 1600 придбали за 68 256 грн, хоча на сайті офіційного представника бренду в Україні вона коштує 54 999 грн.

За даними проєкту YouControl, компанія "Активбуд-М" належить Наталії Хоменко та Наталії Литвиненко, а директором є Олександр Філліпов. З 2022 року фірма отримала підряди в Полтавській області на 24 млн грн.

Закупівля ігрових ноутбуків без тендера через систему Prozorro

Згідно з сервісом Clarity Project, за рік свого існування "Активбуд-М" отримала 87 державних контрактів на загальну суму 17,76 млн грн, водночас лише 4 зі 106 тендерів визнали конкурентними. Найбільше замовлень компанія отримала від міськради Кременчука — на 22,4 млн грн. За останні кілька місяців 2023 року вони уклали ще чотири угоди на загальну суму понад 13 млн грн, а в серпні "Активбуд-М" отримала замовлення на постачання ноутбуків, зарядних станцій, оптичних і тепловізійних прицілів для військових.

Раніше Фокус розповідав, що українка створила фейковий онлайн-магазин і поплатилася за обман. Дівчина заробила на своїх клієнтках трохи більше 7 тисяч гривень, а тепер позбудеться 51 тисячі гривень і смартфона iPhone 14 Pro.