Росіяни залишилися без зв'язку після атаки дрона у Брянській області: що сталося

Мешканці села неподалік кордону з Чернігівською областю України поскаржилися на відсутність мобільної мережі та інтернету.

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Безпілотний бомбардувальник здійснив наліт на село Нові Юрковичі у Брянській області Росії. Інформація про це з'явилася у Telegram-каналі Mash у п'ятницю, 18 серпня.

Як запевняє російський засіб масової інформації, українські військові атакували Нові Юрковичі об 11:00 – за допомогою безпілотного літального апарату вони скинули на населений пункт два боєприпаси та пошкодили вежу зв'язку. Місцеві жителі під час інциденту не постраждали, однак у них почалися перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом. Про те, який саме тип безпілотника міг вразити вежу, медіа не пише.

Зазначимо, що офіційної інформації про вибухи у Климському районі Брянської області не надходило. Губернатор регіону Андрій Богомаз останнє своє повідомлення присвятив обстрілу села Петрова Гута цього ж району. Винними російський урядовець назвав Збройні сили України. Про інцидент із безпілотником не пишуть також місцеві медіа, крім того, не надходили повідомлення від співробітників МНС у регіоні.

Нові Юрковичі — це село, в якому мешкає понад 500 мешканців. Воно межує із Чернігівською областю. Недалеко від нього розміщено однойменний прикордонний пункт виїзду з РФ, а зустрічний пункт на території України — це Сеньківка.

Нові Юрковичі на карті Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 серпня в Підмосков'ї помітили "зграю" безпілотників. За даними Telegram-каналів, невідомі об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим. РосЗМІ, своєю чергою, стверджують, що інформація про "зграю безпілотників" є фейком, а в небі над Підмосков'ям нібито кружляють легкомоторні літаки.

А 16 серпня стало відомо, що безпілотники атакували Калузьку область. Атаку БПЛА було здійснено близько 5:00 ранку. Руйнувань та постраждалих після нальоту безпілотників та роботи ППО немає.