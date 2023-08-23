ГУР засвітило таємничий стелс-дрон: допоміг уразити С-300 і "сховався" від Су-30 (відео)

Безпілотник настільки непомітний, що російські війска не змогли зафіксувати його, попри наявність різних засобів ППО, вважають експерти.

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Українські розвідники використовують цікавий безпілотник, який не можуть помітити росіяни. До такого висновку дійшли аналітики видання Defence Express, вивчивши недавні відеозаписи, що опублікувало Головне управління розвідки.

22 серпня Міністерство оборони РФ заявило, ніби їхній винищувач Су-30 знищив український військовий катер неподалік від острова Зміїний. Тепер, 23 серпня, ГУР опублікувало відеозапис, як усе відбувалося насправді — російський літак не влучив ракетою, натомість катер ЗСУ відкрив вогонь у відповідь. Його ракета, як стверджує розвідка, пошкодила борт винищувача та змусила його покинути район.

Цікаво, що цю подію зняв на камеру невідомий безпілотник. Як зазначає Defence Express, мітка його оптичної системи ідентична тій, що вела зйомку над мисом Тарханкут у Криму під час знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Відеозапис цієї події ГУР також опублікувало 23 серпня.

Безпілотнику довелося літати над районом, де росіяни встановили багато засобів ППО. Аналітики вважають, що на Тарханкуті, окрім С-400, розташовані також ЗРК "Тор" або "Панцир", а також потужні РЛС 3-го радіотехнічного полку РФ типу "Небо-М" або "Подлет-К1". В обох випадках БПЛА мав стати ціллю російських ракет, оскільки координував дію Сил оборони України з повітря.

"Враховуючи одразу два такі епізоди, можливо зробити припущення, що йдеться про доволі малопомітний БПЛА, який ворог не може ефективно зафіксувати наявними та вкрай різноманітними засобами виявлення повітряних цілей", — прокоментували журналісти Defence Express.

Нещодавно експерт Петро Черник пояснив, чим обернеться для росіян втрата ЗРК С-400 в Криму. За його інформацією, таких комплексів у росіян на окупованому півострові небагато, і без них українські ракети будуть частіше влучати по цілях.