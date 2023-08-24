Заглушить дрони просто на ходу: нову систему РЕБ EnforceAir2 помістили в рюкзак (відео)

Систему EnforceAir2 можна швидко розгорнути з похідного положення і використовувати навіть в автомобілі для захисту від БПЛА.

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Компанія D-Fend Solutions, що спеціалізується на боротьбі з дронами, оголосила про випуск свого останнього продукту EnforceAir2, повідомляє сайт Drone DJ. Ця система радіоелектронної боротьби досить гнучка, щоб її можна було переносити в рюкзаку і швидко підготувати до роботи.

Розроблене спеціально для тактичних і потайних операцій, це компактне рішення містить у собі все те, що військовим подобається в оригінальній флагманській технології EnforceAir, але забезпечує ще більш вдосконалені та розширені можливості боротьби з дронами.

За своєю суттю остання розробка D-Fend Solutions являє собою технологію кіберзахоплення на основі радіочастот, але ультрамобільний і легкий розмір нового продукту означає, що він може забезпечити захист солдатів або правоохоронних органів на ходу навіть у складних і важкодоступних місцях. Крім того, EnforceAir2 отримує живлення від акумуляторів з можливістю "гарячої заміни", що може забезпечити практично безперервну роботу.

EnforceAir2 стане в пригоді для військових, спецслужб і поліції Фото: Скриншот

"Оскільки загроза атак дронами постійно загострюється і поширюється, EnforceAir2 тепер надає безпрецедентну потужність, гнучкість і мобільність для військових і працівників служб безпеки, щоб протистояти й долати ризики та серйозні небезпеки", — каже Янів Бенбеністі, президент і головний директор із продукції компанії D-Fend Solutions.

Компактна система РЕБ EnforceAir2 оснащена численними приймачами та передавачами, можливістю потужного оброблення в реальному часі та високопродуктивними антенами MIMO (множинний вхід, кілька виходів). Такі антени забезпечують поліпшені діаграми спрямованості сигналу.

Багатофункціональний комплект EnforceAir2 дає змогу тактичним групам розв'язувати проблеми розгортання і досягати повної експлуатаційної гнучкості завдяки таким функціям, як-от:

механізми швидкого налаштування, блокування і розблокування для швидкого переходу між розгортаннями;

варіанти стаціонарного розгортання на короткострокову і середньострокову перспективу для тактичних груп;

тактичні, автомобільні, стаціонарні та ранцеві варіанти розгортання.

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