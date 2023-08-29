Постачав деталі для військових дронів: Німеччина заарештувала бізнесмена, який допомагав Росії

За версією Генпрокуратури, Вальдемар В., порушив санкційні обмеження і заробив на продажу запчастин РФ 715 000 євро.

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Генеральна прокуратура Німеччини видала черговий ордер на арешт за обвинуваченням у порушенні Закону про зовнішню торгівлю громадянина Німеччини та Росії Вальдемара В., повідомляють на офіційному сайті відомства. Слідчий суддя Федерального суду вчора видав ордер на арешт обвинуваченого і розпорядився про подальше застосування попереднього ув'язнення.

Вальдемар В. обвинувачується слідством у тому, що він порушував санкційний закон, бувши керівним директором двох компаній, які він заснував у Саарі для міжнародної торгівлі електронними компонентами. За останні три роки він експортував 26 електронних компонентів у компанію в Росії, що виробляє військову техніку. До числа цієї техніки входить безпілотник "Орлан-10", який наразі використовується російськими окупантами в Україні. Компоненти, що поставляються обвинуваченим, є загальною частиною цього дрона і підпадають під дію Постанови про ембарго щодо Росії (ЄС) № 833/2014.

Щоб обійти санкції ЄС, Вальдемар В. зазвичай імпортував відповідні товари з-за кордону в Німеччину, а потім експортував їх у Росію — в деяких випадках через компанію в Баден-Вюртемберзі, яку він контролював. Спочатку експорт здійснювався у дві цивільні підставні компанії, що базуються в Росії. Після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року Вальдемар В. перейшов на транспортування товарів у Росію через Дубай і Литву, зокрема, за допомогою підставних одержувачів у третіх країнах. Загальна вартість незаконно виготовлених компонентів, як зазначає прокуратура, становить близько 715 000 євро.

Цей новий ордер на арешт слідчого судді Федерального суду замінює ордер на арешт Окружного суду Мангейма від 8 березня 2023 року, на підставі якого обвинувачений перебував під вартою з 9 березня 2023 року. Федеральна прокуратура розпочала розгляд справи 20 березня 2023 року через особливу важливість справи. Сам обвинувачений уже перебуває під вартою в очікуванні суду.

За схожою схемою діяв такий собі Дмитро К., якого заарештували в Нідерландах 2022 року. Він так само постачав санкційні чіпи та дрони в РФ.

Російські окупанти активно використовують "Орлан-10" для розвідки та наведення своїх РСЗВ. Безпілотник кружляє над певною територією на висоті 3 км і, позначивши необхідні цілі, передає координати розрахункам РСЗВ "Торнадо" армії РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ отримує все більше технологій для складання зброї. Росія тільки за останній рік збільшила суму закупівель мікросхем і процесорів з $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Сірі постачання" проходять через Китай, ОАЕ та інші країни Азії.