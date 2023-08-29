Українські дрони зірвали зміцнення лінії оборони ЗС РФ на Донбасі (відео)

Ударний дрон спочатку вразив будівельну "стрілу" на платформі, а потім розніс причіп із будматеріалом, після чого на рівній поверхні землі від вибуху навіть утворився котлован.

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Пілоти роти ударних дронів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України вразили за допомогою ударних дронів одразу кілька цілей у зоні бойових дій. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу у вівторок, 29 серпня.

Окупанти почали зміцнювати другу лінію оборони в зоні бойових дій на Донбасі. Для цього вони пригнали важку техніку, а також військові машини, які допомогли б будувати фортифікаційні споруди. Однак ударні дрони двічі атакували кабіну будівельного крана, щоб завадити росіянам готуватися до наступу ЗСУ.

Після удару в розвідку вирушив інший безпілотник, який зняв для операторів наслідки атаки дрона. На кадрах видно, що російська техніка значно постраждала від вибуху.

"Окупанти зміцнюють другу лінію оборони на Донбасі. Але темпи будівництва уповільнюють наші дрони-камікадзе", — підписали військові відео.

Нагадаємо, наприкінці серпня український FPV-дрон розніс бліндаж окупантів. Безпілотник-камікадзе влетів просто в центр укриття, облаштованого російськими військами на Східному напрямку. Після цього на екрані монітора оператора інший безпілотний літальний апарат показав руїни зруйнованого бліндажа.

Дещо раніше бійці 126 бригади ТРО FPV-дронами знищили російську БРЕМ на Херсонщині. Для знищення військової техніки українським захисникам знадобилися два БПЛА-камікадзе, розповів блогер Стерненко.