У РФ розширюють виробництво дронів для армії: де і які БПЛА випускатимуть
Дрони, які компанія "Робоавіа" хоче збирати на новому заводі, зможуть проводити розвідку і скидати боєприпаси на українців.
У Росії планують збільшити кількість випущених безпілотних літальних апаратів "Сарич-2" і "Сюрприз-ПРО". Про це керівник московського представництва компанії "Робоавіа" Валентин Кисельов сказав у коментарі РІА "Новости" у вівторок, 29 серпня.
За словами Кисельова, підприємство вже виробляє до 16 дронів на місяць в окупованому Сімферополі (Крим), а в майбутньому компанія хоче розширити виробництво ще й у Росії, відкривши новий завод у місті Ростов-на-Дону. На лініях нового заводу планують знімати з конвеєра приблизно 48 дронів на місяць.
Російський безпілотник "Сарич-2": що про нього відомо
- тип — розвідувальний за типом "літне крило";
- двигун — електричний;
- льотна маса — 14 кг;
- розмах крила — 3,1 м;
- максимальна висота польоту — 5 км;
- швидкість — до 108 км/год;
- польотний час — 2,5 год;
- робоча дальність — 2,5 км.
Технічні характеристики БПЛА "Сюрприз-ПРО"
- тип — ударний квадрокоптер;
- розробники — військовий інноваційний технополіс "ЕРА", ТОВ "Робоавіа";
- призначення — доставляння корисного навантаження, моніторинг місцевості;
- корисне навантаження — дві міни калібру 82 мм;
- маса корисного навантаження — до 7 кг;
- маса дрона — 24 кг;
- польотний час із навантаженням — 45 хв;
- канал управління — множинний з ППРЧ;
- дальність управління — до 10 км;
- робоча висота — 2500 м;
- температурний діапазон — від -30 до +50.
Що собою являє "Робоавіа"
Компанія "Робоавіа" розробляє і виробляє комплексні безпілотні рішення для виконання завдань у сфері безпеки приватних і державних об'єктів, що охороняються, і територій. Сервісні центри розташовані в Криму, Москві та Ростові-на-Дону.
Відомо, що це — приватна компанія, створена 2022 року в Сімферополі. Фінансову підтримку на першому етапі функціонування "Робоавіа" надав окупаційний уряд Криму. Основний кістяк інженерів і програмістів для підприємства було набрано саме на Кримському півострові.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чорноморський флот РФ отримає дрон "Сарич-2". Він має форму "літне крило" і здатний нести модулі для розвідки. Партію таких дронів уже закупили коштом окупаційної влади Криму.
Крім того, стало відомо, що в Росії створили нові дрони-авіаносці "Летюча свиноматка". Безпілотник літакового типу буде для двох квадрокоптерів-камікадзе одночасно носієм і ретранслятором зв'язку, обіцяють розробники.