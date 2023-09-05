Дрони Osprey MK III оснастили ШІ: військові вчаться застосовувати їх разом із літаками

Випробування допоможуть пілотам американських винищувачів підготуватися до появи на полі бою "розумних" безпілотних помічників.

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Військово-повітряні сили США 20 липня завершили важливі випробування дрона Osprey Mark III під управлінням штучного інтелекту для перевірки їхньої спільної роботи та нещодавно підбили підсумки. Як повідомляє видання Interesting Engineering, посилаючись на військових, безпілотник виконав бездоганно весь комплекс поставлених завдань.

Оснастити дрон штучним інтелектом було вирішено в рамках програми Autonomy Prime Environment for Experimentation (APEX). Це відкрита платформа для експериментів з автономними системами. Вона містить набір інструментів і ресурсів, які допомагають дослідникам і розробникам створювати, тестувати й оцінювати автономні системи в різних середовищах. Наприклад, інженери Boeing використовують APEX для розробки автономних дронів. Вони використовують платформу для симуляції різних повітряних умов і для збору даних про поведінку автономних дронів у цих умовах. Дослідники з NASA використовують APEX для розробки автономних космічних апаратів.

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Під час випробувань Osprey Mark III його штучний інтелект працював у режимі "сторожа". Він стежив за тим, щоб дрон не залишав позначену йому зону польоту. Щоразу, коли безпілотник був близький до перетину кордону, ШІ в режимі "сторож" вимикав автономію і направляв літак у безпечну точку.

Так само військові перевірили, наскільки точно працює у дрона функція "сторожового таймера". Вона є частиною тесту APEX на автономність у складних середовищах, який є дослідженням програмного забезпечення, що зв'язує бортову автономію і літак. Програмне забезпечення TACE відстежує команди бортової автономії, перш ніж вони надходять на автопілот літака.

Дрон Osprey MK III оснащений штучним інтелектом Фото: US Army

"Наша мета — довести можливість безпечно і швидко тестувати нову автономність і штучний інтелект на невеликих БПЛА, які досить безпечні, щоб перебувати поруч з іншими літаками", — сказав майор Райлі Лівермор, керівник експериментів з ADAx.

ADAx — це важливий інструмент для розвитку автономних транспортних засобів. Платформа допомагає дослідникам і розробникам створювати безпечніші та надійніші автономні транспортні засоби, які можуть використовуватися в різних галузях.

"Ми хочемо підготувати пілотів винищувачів до прийдешнього цифрового майбутнього", — сказав полковник Такер Гамільтон, командувач 96-ю оперативною групою і керівник випробувань і операцій штучного інтелекту ВПС США. "Ці випробування присвячені об'єднанню зусиль навчального центру польотів Eglin і терміновому включенню цих концепцій у методи тестування", — додав він.

Раніше Фокус розповідав, що армія Китаю хоче бути першою, хто використовує інструменти ШІ на війні. Експерт описує цілу низку проблем, які потрібно вирішити, перш ніж наддержави на кшталт США і Китаю зможуть використовувати штучний інтелект в армії.