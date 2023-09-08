Викликає опіки та отруєння: ЗСУ покривають дрони небезпечними речовинами, — росЗМІ

Окупанти скаржаться, що таким чином українці заважають їм розбирати та перепрошивати БПЛА для повторного використання.

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Українські військові нібито почали покривати дрони-камікадзе хімічним реагентом, щоб завдати противнику якомога більше шкоди. Про це написало російське медіа SHOT у п'ятницю, 8 вересня.

Журналісти повідомляють, що дізналися цю інформацію від військових ЗС РФ, які зараз воюють проти української армії в зоні бойових дій. Окупанти скаржаться, що хімічний реагент спричиняє опіки шкіри та отруєння при дотику. Росіяни припускають, що таким чином українські військові намагаються завадити їм розбирати або самим запускати безпілотники у зворотному напрямку.

"Річ у тім, що багато БПЛА-камікадзе не досягають своїх цілей і під впливом РЕБ падають у поля. І, щоб хоч якось завдати шкоди противнику й унеможливити перепрошивку та зворотне використання деяких елементів, відправники "пташок" стали використовувати спеціальні реагенти", — пише медіа.

ЗМІ уточнює, що поки що на "отруйні" безпілотники поскаржилися тільки кілька російських військових, і поки відомо лише про один випадок. Однак він викликав тривогу в лавах регулярної армії РФ, тому інформацію про дрони, вкриті спеціальним складом, терміново почали доносити до підрозділів ЗС РФ.

Нагадаємо, у травні стало відомо про те, що дрони ЗСУ "отруюють і підслуховують" російських окупантів, потрапляючи їм до рук. Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запевняє, що українці обприскують БПЛА токсичними речовинами, мінують, встановлюють маячки або мікрофони.

Зазначимо, що й самі росіяни застосовують хімічну зброю на полі бою. Вони запускають по кілька дронів, один з яких скидає в бліндаж або окоп газ хлорпікрин. Після того як українські військові починають виходити назовні, щоб не задихнутися, ворожі дрони починають скидати гранати і ВОГи.