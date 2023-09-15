НАТО відправило найбільший дрон у світі до кордону РФ: навіщо це знадобилося

Війська Північноатлантичного Альянсу тепер можуть стежити за Росією в північній частині Європи завдяки новому члену — Фінляндії.

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Американський стратегічний дрон RQ-4D Phoenix 13 вересня вперше пролетів уздовж кордону Фінляндії з Росією, збираючи розвідувальну інформацію. Пресслужба НАТО визнала це на офіційному сайті в четвер, 14 вересня.

RQ-4D Phoenix пролетів на великій висоті над територіями союзників і в міжнародному повітряному просторі, збираючи дані, необхідні Альянсу "для підтримки колективного стримування та оборони". Водночас безпілотник-розвідник уперше опинився на території нового члена військово-політичного блоку — Фінляндії, яка межує з Росією.

Операцію організували у зв'язку з тим, що ВПС НАТО продовжують активізувати свою розвідку на східних кордонах Альянсу після повномасштабної війни Росії проти України. З 2022 року парк дронів НАТО для наземного спостереження виконав кілька місій на східному фланзі Північноатлантичного союзу, переважно в Чорноморському регіоні. Політ 13 вересня також допоміг операторам NAGSF ознайомитися з новою місцевістю.

Що відомо про безпілотник RQ-4D Phoenix

Дистанційно пілотований літак RQ-4D, який отримав прізвисько "Фенікс", є одним із найдосконаліших у світі дронів, що забезпечують розвідку, спостереження і рекогностування на великій території. Літаки, що належать і експлуатуються НАТО, базуються в Сігонеллі, Італія, і можуть перебувати в повітрі понад 30 годин за раз. Дані спостереження і розвідки, зібрані літаком і проаналізовані експертами NAGSF, надаються всім союзникам для інформування процесів ухвалення рішень Північноатлантичного союзу.

Технічні характеристики дрона RQ-4D Phoenix

тип — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат;

функції — надвисотна і наддалека аеророзвідка, спостереження і рекогностування;

виробник — Teledyne Ryan Aeronautical (США);

злітна вага — 15 т;

двигун — Rolls Royce North America AE 3007H;

швидкість — до 575 км/год

максимальна тривалість польоту — 32 год (без дозаправлення).

Зазначимо, що RQ-4D Phoenix є найбільшим за розмірами та масою серійним БПЛА у світі.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що військовий безпілотник США RQ-4 Global Hawk знову стежив за РФ із Чорного моря. Американський БПЛА 12 годин кружляв над водами Чорного моря за 140 км від Криму через тиждень після того, як його відігнали російські винищувачі.

Дещо раніше, 19 липня, росіяни помітили в Чорному морі вже морський дрон SeaTrac Systems SP48 зі США. Дрон-розвідник нібито супроводжували ще й патрульний літак Р-72 ВМС Туреччини та шість невідомих БПЛА, пишуть російські медіа.