Двотонних роботів Hanwha випробують у США: допоможуть військовим на швидкості 43 км/год (відео)

Автономні платформи можуть нести до 550 кг вантажу і долати 100 км на одному заряді акумулятора.

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Південнокорейський конгломерат Hanwha оголосив минулого тижня, що її легка бойова роботизована машина Arion-SMET пройде польові випробування в навчальному центрі Корпусу морської піхоти США. Про це повідомляє Defense blog.

Компанія Hanwha підписала контракт з Міністерством оборони США на проєкт зарубіжних порівняльних випробувань (FCT) — це програма, що просувається відомством для оцінки найкращих технологій союзних оборонних компаній у всьому світі та об'єднання їх з проєктами розробки та придбання, які просувають військові. Представники Міноборони направлені в різні країни для оцінки понад 300 іноземних технологій, а військові США проводять експертизу і, врешті-решт, відбирають 10 із них для продовження проєкту. Після успішного завершення оцінки випробувань міністерство вирішує, чи варто продовжувати відповідні проєкти придбання.

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Arion-SMET — це абревіатура від "Автономні та роботизовані системи для розвідки позашляхової навігації — перевезення малогабаритного багатоцільового обладнання". 2-тонний автомобіль являє собою багатоцільову безпілотну платформу з колісною формулою 6х6, максимальною швидкістю 43 км/год, запасом ходу 100 км і вантажопідйомністю 550 кг.

Польові випробування роботизованої платформи Arion-SMET будуть проводитися в грудні 2023 року недалеко від бази Корпусу морської піхоти США на Гаваях, де автономні машини перевозитимуть паливо, їжу та воду, пацієнтів і запасні частини з призначеного місця на певну відстань. За допомогою випробувань FCT Hanwha Aerospace планує отримати зауваження щодо поліпшення платформ, щоб надати Корпусу морської піхоти США роботизовані машини для автономного маневрування в польових умовах.

Раніше компанія Arion-SMET була обрана для проєкту FCT Міністерством оборони США в жовтні минулого року і почала демонстрацію обладнання для збройних сил США в Кореї в таборі Гамфріс. Вперше для виконання завдання FCT обрано військовий безпілотний апарат південнокорейської розробки.

Можливості платформи Arion-SMET

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