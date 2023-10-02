Учені створили літій-сірчану батарею з рекордними характеристиками: що вони здешевлять

Вченим за допомогою додавання сірки вдалося перевищити межу в 1000 циклів заряду/розряду — звичайні літій-іонні батареї на це не здатні.

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Китайським дослідникам з Академії наук КНР вдалося створити особливий літій-сірчаний акумулятор, який витримує 1400 циклів заряду/розряду і водночас зберігає свою місткість на рівні 70%, що є на сьогоднішній день революційним досягненням. Про це повідомляє портал South China Morning Post.

Літій-сірчані батареї відрізняються від своїх звичайних літій-іонних побратимів тим, що в якості катодів використовується сірка. Очікується, що ця структура дасть змогу знизити витрати та подвоїти місткість батареї порівняно з літій-іонними батареями.

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Але літій-сірчані батареї мають короткий термін служби. Перезарядка, що перевищує 1000 циклів, майже нечувана як для рідинних, так і для твердотільних сучасних варіантів акумуляторів. Це особливо відчувають на собі власники автомобілів, для яких заміна батарей — дороге задоволення і дуже боляче б'є по бюджету.

Дослідники розробили свою батарею, приготувавши пористі вуглецеві нанотрубки, змішані з сіркою. Отримана матриця поліпшила рух електронів та іонів через сірку, яка зазвичай є поганим провідником електрики.

В результаті у них вийшов акумулятор, здатний витримати 1400 циклів зарядки, що забезпечує тривалий термін служби. Очікується, що це відкриття стане трампліном для розробки більш продуктивних твердотільних літій-сірчаних батарей, які допоможуть розв'язати проблему довговічності батарей, які втрачають свою місткість із кожним циклом зарядки/розрядки. Фахівці різних країн світу ведуть пошук нових хімічних складів акумуляторів, які дали б змогу поліпшити споживчі якості тягових батарей електромобілів відразу за кількома критеріями.

Портал зазначає, що нова розробка китайських учених є проривом, що наближає цю технологію до комерційної реальності. Можливо незабаром з'являться автомобілі на літій-сірчаних батареях, які отримають великий експлуатаційний ресурс без шкоди для інших характеристик.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї показали перший у світі електрокар з інноваційною твердотільною батареєю. Твердотільна батарея в електромобілі Dongfeng Nammi 01 дає змогу швидше заряджати електромобіль.