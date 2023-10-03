Не можуть навіть ремонтувати: санкції зірвали виробництво техніки, важливої для армії РФ

Заводам не вистачає дефіцитних комплектуючих, щоб забезпечити всі окупаційні війська надійними системами зв'язку.

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Глобальні санкції сильно обмежили виробництво електроніки для військової техніки в Росії. Український військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", розповів у своєму Telegram-каналі, що саме росіяни більше не можуть випускати для своєї армії.

За його інформацією, серйозні проблеми почалися в науково-виробничого підприємства "Ангстрем", яке раніше випускало російські військові радіостанції "Азарт". Нині ж воно не здатне серійно виробляти рації в таких масштабах, щоб покрити потреби російських військових, хоча працює над новими моделями і версіями програмного забезпечення.

""Ангстрем" навіть повертає у війська станції, які прибули на ремонт. Немає комплектуючих. Намагається барахолити зламані плати в спробах ремонту", — заявив Сергій Бескрестнов.

Російські рації "Азарт", захоплені українськими військами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Він додав, що "Ангстрем" звернувся по допомогу до заводу, який випускає для армії переносні комплекси радіозв'язку Р-168 "Акведук" (Дует), але і в нього почалися проблеми з акумуляторами та іншими деталями. Згідно з "Вікіпедією", таке обладнання в РФ випускають два підприємства: "Электросигнал" із Воронежа і Ярославський радіозавод.

"Надія щодо зв'язку тільки на Китай і її DMR", — підкреслив український експерт.

Водночас, пише Сергій Флеш, у Росії досі можуть виробляти багато інших військових систем. Наприклад, ракетний комплекс "Іскандер" майже повністю складається з російських компонентів, а компанія Zala Aero Group знайшли інших постачальників деталей для БПЛА "Ланцет" і Zala, так само вчинила і "СТЦ", що випускає розвідувальні дрони "Орлан". Що стосується коптерів типу FPV, то росіяни замовили з Китаю компоненти на чотири місяці вперед і отримують партії, замовлені раніше.

Раніше Сергій Флеш повідомив, що ЗС РФ втратили половину радіостанцій "Азарт", через що відчувають великі проблеми зі зв'язком. Українські військові захопили багато такого обладнання під час відступу росіян з Київської та Харківської областей, а потім і на інших напрямках. Кожна радіостанція коштує десятки тисяч доларів і дає змогу окупантам підтримувати зв'язок зі старими БТРами та навіть авіацією, забезпечуючи доволі надійний захист від злому та придушення.

Ще у квітні 2022 року військовий аналітик Томас Вітінгтон заявив, що в російській армії рацій "Азарт" на всіх не вистачає. Ними оснащують переважно елітні повітряно-десантні підрозділи, а ось артилеристам доводиться використовувати застарілі або комерційні системи, які легко прослуховуються.

Перехоплені розмови і трофеї свідчать про те, що ЗС РФ частіше користуються радіостанціями Motorola, Kenwood і Baofeng, нездатними забезпечити швидкий і надійний зв'язок між сусідніми підрозділами. Ці рації занадто прості, а тому не підходять для координації великих військових операцій — українці просто підслуховують плани окупантів і зривають їх.