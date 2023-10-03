Не могут даже ремонтировать: санкции сорвали производство техники, важной для армии РФ

Заводам не хватает дефицитных комплектующих, чтобы обеспечить все оккупационные войска надежными системами связи.

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Глобальные санкции сильно ограничили производство электроники для военной техники в России. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", рассказал в своем Telegram-канале, что именно россияне больше не могут выпускать для своей армии.

По его информации, серьезные проблемы начались у научно-производственного предприятия "Ангстрем", который раньше выпускал российские военные радиостанции "Азарт". Сейчас же оно не способно серийно производить рации в таких масштабах, чтобы покрыть потребности российских военных, хотя работает над новыми моделями и версиями программного обеспечения.

""Ангстрем" даже возвращает в войска станции, прибывшие на ремонт. Нет комплектующих. Пытается барахолить сломанные платы в попытках ремонта", — заявил Сергей Бескрестнов.

Российские рации "Азарт", захваченные украинскими военными Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Он добавил, что "Ангстрем" обратился за помощью к заводу, который выпускает для армии носимые комплексы радиосвязи Р-168 "Акведук" (Дует), но и у него начались проблемы с аккумуляторами и другими деталями. Согласно "Википедии", такое оборудование в РФ выпускают два предприятия: "Электросигнал" из Воронежа и Ярославский радиозавод.

"Надежда по связи только на Китай и ее DMR", — подчеркнул украинский эксперт.

В то же время, пишет Сергей Флэш, в России до сих пор могут производить многие другие военные системы. Например, ракетный комплекс "Искандер" почти полностью состоит из российских комплектующих, а компания Zala Aero Group нашли других поставщиков деталей для БПЛА "Ланцет" и Zala, так же поступила и "СТЦ", выпускающая разведывательные дроны "Орлан". Что касается коптеров типа FPV, то россияне заказали из Китая компоненты на четыре месяца вперед и получают партии, заказанные ранее.

Ранее Сергей Флэш сообщил, что ВС РФ потеряли половину радиостанций "Азарт", из-за чего испытывают большие проблемы со связью. Украинские военные захватили много такого оборудования во время отступления россиян из Киевской и Харьковской областей, а затем и на других направлениях. Каждая радиостанция стоит десятки тысяч долларов и позволяет оккупантам поддерживать связь со старыми БТР и даже авиацией, обеспечивая довольно надежную защиту от взлома и подавления.

Еще в апреле 2022 года военный аналитик Томас Витингтон заявил, что в российской армии раций "Азарт" на всех не хватает. Ими оснащают в основном элитные воздушно-десантные подразделения, а вот артиллеристам приходится использовать устаревшие или коммерческие системы, которые легко прослушиваются.

Перехваченные разговоры и трофеи говорят о том, что ВС РФ чаще пользуются радиостанциями Motorola, Kenwood и Baofeng, неспособными обеспечить быструю и надежную связь между соседними подразделениями. Эти рации слишком просты, а потому не подходят для координации крупных военных операций — украинцы попросту подслушивают планы оккупантов и срывают их.