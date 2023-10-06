Дрони Golden Eagle озброять кулеметами: зіб'ють БПЛА і знищать піхоту ворога (відео)

Безпілотник оснащений штучним інтелектом і дає змогу встановлювати на себе різні датчики для розвідки та цілевказівки.

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Компанія Steadicopter, що випускає вертолітні дрони Black Eagle 50 Electric і Golden Eagle, оснастила останній з них спеціальним підвісом SMASH Dragon з кулеметом, який дає змогу точними пострілами знищувати повітряні та наземні цілі. Про це повідомляє портал Militaryleak.

Підвісна система SMASH Dragon від компанії Smartshooter — це унікальна конструкція стабілізації із запатентованими алгоритмами виявлення цілей, відстеженням і складними можливостями комп'ютерного зору, які дають змогу точно вражати статичні та рухомі цілі. Система може використовувати різні види зброї, як-от гвинтівки калібру 5,56-7,62 мм, снайперські гвинтівки, 40-мм гранатомети та іншу, забезпечуючи тактичне маневрування сил із перевагою на віддаленій місцевості та високою смертоносною точністю.

Штучний інтелект, застосований у SMASH Dragon, дає змогу операторові швидко розпізнавати цілі та дрібні об'єкти, включно з людьми та транспортними засобами, незалежно від того, перебувають вони в русі чи стоять на місці. ШІ так само може визначити, чи були присутні об'єкти раніше на цих місцях.

Вертолітні дрони Black Eagle 50 Electric і Golden Eagle так само включають в себе технологію штучного інтелекту та унікальну бортову систему дистанційного керування озброєнням (ARCWS). Технологія на основі штучного інтелекту підвищує обізнаність про ситуацію і забезпечує автономну класифікацію і відстеження декількох цілей, в той час, як ARCWS фіксує мету, відстежує її та забезпечує точне ураження цілі.

Вертолітний дрон Black Eagle Electric Фото: militarytimes.com

Безпілотник Golden Eagle RUAV приводиться в рух одним електродвигуном і має максимальну тривалість польоту 3 год. Максимальна дальність польоту становить 100 км, а максимальна швидкість — 150 км/год.

Golden Eagle має модульну конструкцію з відкритою архітектурою розміщення корисного навантаження, зокрема датчиків оптичних та інфрачервоних датчиків, всіляких радарів і тактичних ретрансляторів зв'язку. Black Eagle 50 Electric і Golden Eagle активно використовуються армією оборони Ізраїлю.

Безпілотник Golden Eagle з кулеметом

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї представили унікальну систему запуску відразу чотирьох дронів-камікадзе. Вони поміщаються в рюкзаку і стартують один за одним, переслідуючи мету.