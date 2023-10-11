Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Заснована на новій технології: Google відбив найпотужнішу DDoS-атаку

хакер, комп'ютер, монітор
Фото: iStock | Компанію Google атакували хакери

За словами представників компанії, їхньому продукту вдалося запобігти атаці потужністю понад 46 мільйонів запитів на секунду, причому сама атака тривала близько години.

Related video

Команда Google відбила найпотужнішу в історії. Про це йдеться у звіті компанії, який було опубліковано у вівторок, 10 жовтня.

"Нова серія DDoS-атак досягла піку в 398 млн запитів на секунду (rps) і була заснована на новій технології HTTP/2 "Rapid Reset", заснованій на мультиплексуванні потоків, від якої постраждало багато компаній, що займаються розвитком інфраструктури інтернету. Для розуміння масштабу можна сказати, що в результаті цієї двохвилинної атаки було згенеровано більше запитів, ніж загальна кількість переглядів статей у Вікіпедії за весь вересень 2023 року", — йдеться у звіті.

Проведене Google розслідування показало, що в атаці використовувалася нова техніка "Rapid Reset". Вона застосовує мультиплексування потоків — властивість широко поширеного протоколу HTTP/2. Фахівцям вдалося нейтралізувати атаку на кордоні мережі Google, використовуючи значні інвестиції в прикордонні потужності, внаслідок чого сервіси клієнтів залишилися практично незачепленими.

запити гугл, Google, DDoS-атака Fullscreen
Компанія Google впоралася з DDoS-атакою, пік якої становив 398 млн. запитів на секунду
Фото: Google
Важливо
Російські хакери Killnet влаштували DDoS-атаки на найбільші аеропорти США, — ЗМІ
Російські хакери Killnet влаштували DDoS-атаки на найбільші аеропорти США, — ЗМІ

Що таке DDoS-атаки

Зазвичай DDoS-атаки спрямовані на те, щоб вивести з ладу веб-сайти і сервіси, що працюють в інтернеті, зробивши їх недоступними. Зловмисники направляють на об'єкти атаки величезні обсяги інтернет-трафіку, що призводить до зниження їхньої здатності обробляти запити, що надходять. DDoS-атаки можуть мати найрізноманітніші наслідки для організацій-жертв, включно з втратою бізнесу і недоступністю критично важливих застосунків, що часто коштує їм часу і грошей. Час відновлення після DDoS-атак може затягнутися надовго.

Атаці може піддатися будь-яке підприємство або приватна особа, яка обслуговує робоче навантаження на основі HTTP в інтернеті. Уразливими можуть виявитися веб-додатки, сервіси та API на сервері або проксі-сервері, здатному взаємодіяти за протоколом HTTP/2.

Нагадаємо, 10 жовтня іноземні ЗМІ писали про те, що російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу для кібератак на Ізраїль. За словами журналістів, група Killnet оголосила, що атакуватиме сайти ізраїльських державних органів. Також про це заявила група Anonymous Sudan, яку також пов'язують із РФ.

А 1 жовтня хакери атакували сайт британської королівської сім'ї. Відповідальність на себе взяли російські хакери з KILLNET, які заявили, що "атакували педофілів".