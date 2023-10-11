Учені перетворять ШІ на гурмана і сомельє: розробляють для нього "електронний язик"

Без почуття смаку ШІ не може зрозуміти людей, стверджують фахівці, а отже потрібно навчити штучний інтелект відчувати всі емоції людини від їжі.

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Команда дослідників Університету Пенсільванії розробляє новий електронний язик, який імітує смакові відчуття, як у людей, щоб зробити штучний інтелект більш емоційним. Про це пише TechExplore. Науковці вважають, що ШІ не враховує психологічну сторону людей, а без психології та емоцій він не зможе показувати результати людського рівня.

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"Емоції — це велика сфера, і багато дослідників вивчають психологію; однак для комп'ютерних інженерів математичні моделі та різноманітні набори даних необхідні для цілей проєктування. Поведінку людини легко спостерігати, але важко виміряти, і це ускладнює її відтворення в роботі", — зазначають дослідники.

Прототип електронного язика для штучного інтелекту Фото: Tech Explore

У своїй опублікованій роботі вони зазначають, що наші смакові звички є гарним прикладом емоційного інтелекту і взаємодії фізіологічного та психологічного стану організму. Те, що ми їмо, багато в чому залежить від процесу дегустації, який показує, як наше почуття смаку допомагає нам вирішити, що споживати, виходячи зі смакових уподобань. Це відрізняється від голоду, фізіологічної причини прийому їжі.

Наразі команда дослідників працює над штучними смаковими рецепторами, які складаються з крихітних електронних датчиків на основі графену, званих хемітранзисторами. Вони можуть виявляти гази або хімічні молекули. Так само в прототипі приладу використовуються мемтранзистори — транзистори, що запам'ятовують минулі сигнали, що дало змогу дослідникам створити "електронну смакову кору", яка з'єднує фізіологічний "нейрон голоду", психологічний "нейрон апетиту" та "ланцюг харчування". Наприклад, при виявленні солі або хлориду натрію пристрій виявляє іони натрію. Це означає, що пристрій може відчути солоний смак.

Учені хочуть наділити ШІ 10 000 смакових рецепторів Фото: Tech Explore

Майбутня мета дослідницької групи — розширити смаковий діапазон електронного язика. Вчені спробують створити цілий масив графенових пристроїв, щоб імітувати близько 10 000 смакових рецепторів, кожен з яких трохи відрізняється від інших, що дає нам змогу розрізняти тонкі відмінності в смаках.

Вчені припускають, що їхня концепція смакового емоційного інтелекту в системі штучного інтелекту транслюватиметься на інші почуття, такі як візуальний, звуковий, тактильний і нюховий емоційний інтелект, щоб допомогти в розробці майбутнього просунутого штучного інтелекту.

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ зможе замінити пілотів цивільних літаків. На думку президента авіакомпанії Emirates, штучний інтелект цілком готовий до цієї ролі, але ще є безліч перешкод для цього.