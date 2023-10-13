Помста за підтримку України: хакери РФ атакували державні сайти Бельгії

Центр кібербезпеки Бельгії стверджує, що кібератака на бельгійські сайти вписується в стратегію російських хакерів, яка стала звичною. Країни, які оголосили про підтримку України, часто стають жертвами хакерських нападів.

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Інтернет-ресурси кількох державних установ Бельгії стали жертвами масованої кібератаки, яка паралізувала роботу сайтів. Мігель Де Брюйкер із Центру кібербезпеки Бельгії (CCB) заявив, що напад може бути реакцією російських хакерів на підтримку України бельгійським урядом. Про це повідомляє видання VRT.

У четвер вдень веб-сайти Королівського палацу Бельгії, федерального прем'єр-міністра, Палати представників і Сенату відключилися. Де Брюйкер повідомив, що станом на ранок п'ятниці напад все ще тривав. CCB вдалося відновити роботу деяких ресурсів, але хакери весь час змінюють напрямок атаки і використовують іншу техніку злому.

Імовірно, це DDoS-атаки, які не мають на меті викрасти інформацію. Під час таких хакерських нападів на сервери сайтів надсилаються великі обсяги даних, що спричиняє перевантаження системи та уповільнення роботи або повне вимкнення сервера. У CCB зазначили, що відстежили причетних хакерів, але від атак такого типу важко захиститися.

"Це схоже на те, як якби всі машини в місті вирішили одночасно виїхати на одне перехрестя. У результаті виник би затор і рух було б паралізовано. Існують методи запобігання атаці. Але щойно ви справляєтеся з атакою, хакери раптово атакують іншу частину системи, використовуючи іншу техніку атаки. Це гра в кішки-мишки", — пояснили в CCB.

Де Брюйкер заявив, що злом був "лише невеликим знущанням", і набагато важливіше, що жодної конфіденційної інформації не було вкрадено.

На думку CCB, все вказує на російських хакерів. У четвер, на зламаному сайті прем'єр-міністра Бельгії з'явилося повідомлення: "Ми йдемо в Бельгію, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію".

Де Брюйкер додав, що служба кібербезпеки виявила кілька повідомлень у даркнеті, які закликали до атак на бельгійські сайти після візиту президента України Володимира Зеленського та оголошення про військову підтримку з боку Бельгії.

Представник CCB також зазначив, що атака не стала несподіванкою.

"Це добре відоме явище. У той момент, коли будь-яка країна вирішує підтримати Україну, вона стає жертвою подібних кібератак на один або кілька днів", — сказав Де Брюйкер.

Нагадаємо, Google відбив найпотужнішу DDoS-атаку. За словами представників компанії, їхньому продукту вдалося запобігти атаці потужністю понад 46 мільйонів запитів на секунду, причому сама атака тривала близько години.

Раніше ЗМІ повідомили, що російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу для кібератак на Ізраїль. За словами журналістів, група Killnet оголосила, що атакуватиме сайти ізраїльських державних органів. Також про це заявила група Anonymous Sudan, яку також пов'язують із РФ.