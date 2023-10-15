З "Абрамса" побачать усе: представлено гарнітуру Honeywell 360 для водіїв бронетехніки
Бойова техніка має обмежений огляд для водія, але гарнітура Honeywell 360 виправить цей недолік, обіцяють інженери.
Військовий технічний гігант Honeywell на американській AUSA представив гарнітуру з оглядом у 360 градусів для водіїв танків та іншої військової техніки, яка допоможе ефективніше керувати транспортом у бою. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.
Особливий проєкційний модуль Honeywell 360 розроблено так, щоб навіть в окулярах боєць міг зі зручністю користуватися гарнітурою та з комфортом бачити все навколо на 360 градусів, кажуть розробники. Крім того, завдяки особливій конструкції та відображенню інформації гарнітура запобігає загрозі заколисування та нудоти, від яких інколи страждають пілоти у своїх шоломах для винищувачів F-35. На відміну від конкуруючих технологій, дисплей Honeywell 360 імітує природний зір, відображаючи у високій роздільній здатності та з надмалою затримкою те, що насправді відбувається навколо літака або транспортного засобу.
Гарнітуру можна використовувати на танку "Абрамс" або будь-якій бронетехніці з обмеженим оглядом. У майбутньому розробники мають намір запропонувати цю модель і для мирних секторів економіки, наприклад представникам гірничодобувної промисловості або пожежникам, які так само керують технікою з обмеженим оглядом. Версія гарнітури Honeywell 360 являє собою дисплей, що встановлюється на шоломі, який у режимі реального часу використовує сигнали зовнішніх камер з високою роздільною здатністю для створення зображення змішаної реальності та надання операторам інформації з датчиків у їхньому безпосередньому полі зору.
На проєкційних дисплеях "картинка в картинці" водій може бачити інші ракурси автомобіля, зокрема вид зверху. Так само йому буде доступна додаткова інформація: одометр, компаси та шляхові точки, щоб зайвий раз не відволікатися на панель з приладами або навігатор.
У компанії стверджують, що вже кілька військових організацій використовують їхню гарнітуру у вигляді прототипу. Самі інженери продовжують удосконалювати свою розробку і постійно тестують її на бойових джипах Humvee та використовують у деяких інших комерційних програмах з точки зору тестування.
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