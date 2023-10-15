З "Абрамса" побачать усе: представлено гарнітуру Honeywell 360 для водіїв бронетехніки

Бойова техніка має обмежений огляд для водія, але гарнітура Honeywell 360 виправить цей недолік, обіцяють інженери.

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Військовий технічний гігант Honeywell на американській AUSA представив гарнітуру з оглядом у 360 градусів для водіїв танків та іншої військової техніки, яка допоможе ефективніше керувати транспортом у бою. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Особливий проєкційний модуль Honeywell 360 розроблено так, щоб навіть в окулярах боєць міг зі зручністю користуватися гарнітурою та з комфортом бачити все навколо на 360 градусів, кажуть розробники. Крім того, завдяки особливій конструкції та відображенню інформації гарнітура запобігає загрозі заколисування та нудоти, від яких інколи страждають пілоти у своїх шоломах для винищувачів F-35. На відміну від конкуруючих технологій, дисплей Honeywell 360 імітує природний зір, відображаючи у високій роздільній здатності та з надмалою затримкою те, що насправді відбувається навколо літака або транспортного засобу.

Гарнітуру можна використовувати на танку "Абрамс" або будь-якій бронетехніці з обмеженим оглядом. У майбутньому розробники мають намір запропонувати цю модель і для мирних секторів економіки, наприклад представникам гірничодобувної промисловості або пожежникам, які так само керують технікою з обмеженим оглядом. Версія гарнітури Honeywell 360 являє собою дисплей, що встановлюється на шоломі, який у режимі реального часу використовує сигнали зовнішніх камер з високою роздільною здатністю для створення зображення змішаної реальності та надання операторам інформації з датчиків у їхньому безпосередньому полі зору.

На проєкційних дисплеях "картинка в картинці" водій може бачити інші ракурси автомобіля, зокрема вид зверху. Так само йому буде доступна додаткова інформація: одометр, компаси та шляхові точки, щоб зайвий раз не відволікатися на панель з приладами або навігатор.

У компанії стверджують, що вже кілька військових організацій використовують їхню гарнітуру у вигляді прототипу. Самі інженери продовжують удосконалювати свою розробку і постійно тестують її на бойових джипах Humvee та використовують у деяких інших комерційних програмах з точки зору тестування.

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