"Показати історію України всьому світу": школяр створив гру про козаків і отримав нагороду

За задумом Тараса Гембіка, проєкт дасть змогу гравцям пережити події минулого, вивчити культуру і побут українців, взяти участь у віртуальних битвах і познайомитися з історичними особистостями.

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Одинадцятикласник Тарас Гембік із міста Камінь-Каширський (Волинська область) розробив комп'ютерну гру "Cossack Steppes" ("Козацькі степи"), яку відзначили золотою медаллю на міжнародній виставці винаходів INOVA в Хорватії. Інформація про це з'явилася на Facebook-сторінці Волинської обласної Малої академії наук.

За словами школяра, ідея створити власну комп'ютерну гру виникла в нього 16 лютого 2022 року в День Єднання України. Тоді в нього цілий день був такий піднесений настрій, що хлопець вирішив створити проєкт, щоб продемонструвати усьому світу історію України. Оскільки старшокласник глибоко цікавився програмуванням, то для свого задуму обрав формат комп'ютерної гри, а присвятив її козакам, адже вважає, що вони — рольова модель і приклад для сучасних українців.

"На виставці в Хорватії я представив "Cossack Steppes" — комп'ютерну гру про козаків, яку розробив самостійно. За задумом, вона дає можливість пережити певну історичну подію та взяти участь у битві від першої особи", — розповів творець гри.

На міжнародній виставці винаходів у Хорватії українець отримав золоту медаль за свою розробку комп'ютерної гри Фото: Полісся

Тарас Гембік також доповнив, що на міжнародній виставці знайшов собі не лише друзів, а й команду, разом із якою планує вдосконалювати свою гру. У планах — зробити гру з "крутою графікою та технічною базою". Також юнак планує знайти спонсорів для подальшого розроблення та просування свого проєкту.

"Я поставив високу планку для своєї розробки — вирішив зробити її максимально реалістичною, такою як сучасні ігри "ААА" великих компаній, наприклад, GTA V, Cyberpunk. А для цього потрібно передати всі елементи і деталі побуту, природи, зброї", — розповів творець гри.

Зазначимо, що 26-29 вересня в місті Загреб (Хорватія) відбулося інноваційне шоу "INOVA". Це один із найдавніших наукових івентів, який організовують із 1971 року. Щороку на виставці юні науковці з усього світу представляють проєкти в секціях будівництва, електроніки, медицини, довкілля, безпеки, спорту, соціальних інновацій та багатьох інших.

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Що відомо про гру "Cossack Steppes"

У навчальному першому епізоді гравець знайомиться зі світом гри та керує хлопчиком, який втік із кріпацтва. Опісля, коли користувач проходить кілька рівнів, які навчать його битися на шаблях, стріляти з лука чи рушниці, зможе грати за персоналій з української історії (наприклад за Богдана Хмельницького). Крім того, "Cossack Steppes" розповідає про культуру, звичаї, побут, стиль життя і навіть харчування українських козаків. Наприклад, у першому епізоді гравцеві належить приготувати борщ для всього поселення.

Розробник запевняє, що грати буде цікаво всім, хто хоче більше дізнатися про історію та культуру козацтва. Зокрема, розробка буде корисною школярам у підготовці до уроків та іспитів з історії.

Нагадаємо, на початку серпня ми писали про те, 10-річний киянин Леонід Ходоровський створив гру Snake, яка допомогла зібрати 25 000 гривень на потреби ЗСУ. За зібрані гроші українські військові змогли купити наземний дрон "Терміт".

А в березні 2022 року стало відомо про те, що українські айтішники запустили гру для DDoS-атак на сайти РФ. Сервіс автоматично надсилає до 20 тисяч запитів, які можуть спричиняти збій у роботі інтернет-ресурсів.