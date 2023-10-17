Замість Android: Xiaomi готує операційну систему HyperOS, щоб об'єднати всі гаджети

За допомогою HyperOS компанія Xiaomi збирається з'єднати воєдино всю програмну інфраструктуру своїх численних гаджетів.

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Xiaomi наступного року випустить свою власну операційну систему HyperOS для підтримки екосистеми продукції компанії, подібно до того, як свого часу Huawei розробила власну HarmonyOS як заміну Android. Про це пише портал Engadget.

На думку журналістів видання, до виходу власної ОС компанію так само підштовхує запланований випуск електромобіля Xiaomi, який вже почали збирати на сучасному підприємстві в передмісті Пекіна. Хоча про повномасштабне виробництво не йдеться — збирають приблизно по 50 машин на тиждень. Це передсерійні машини пробної партії, які вже беруть участь у випробуваннях в околицях Пекіна.

У зв'язку з цим у Xiaomi з'явилося термінове завдання нарешті доробити свою ОС, роботи над якою стартували ще шість років тому, у 2017 році. Експерти стверджують, що HyperOS стане заміною MIUI та, мабуть, буде являти собою суміш Android і власної системи Vela. Ймовірно, програмістам Xiaomi довелося повністю переписати базову архітектуру, яка, імовірно, дасть змогу користувачам, автомобілям і розумному будинку — з більш ніж 200 категорій продуктів — безперешкодно з'єднуватися один з одним. Можна з упевненістю припустити, що електромобіль Xiaomi також буде оснащений HyperOS, що конкуруватиме з лінійкою електромобілів Huawei.

У своєму повідомленні в соцмережі X (колишній Twitter) генеральний директор компанії Лей Цзюнь заявив, що HyperOS в якості нової платформи дебютує на майбутніх смартфонах серії Xiaomi 14, які, судячи з усього, вже запущені у виробництво. І хоча генеральний директор Xiaomi не став називати дату їхнього запуску, ну за чутками, він відбудеться наприкінці цього місяця. На початку жовтня інсайдер Digital Chat Station повідомив, що MIUI 14 стане останньою мажорною версією оболонки, а їй на зміну має прийти нова операційна система Xiaomi.

Раніше Фокус розповідав, що Xiaomi відповіла на звинувачення в спонсоруванні війни в Україні. Компанія "категорично проти звинувачень", які висунуті з боку НАЗК.