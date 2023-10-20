Крути педалі поки світло не дали: литовський велотренажер живить навіть холодильник (відео)

На створення HR Bank інженерів надихнули масові відключення світла в Україні. Вони вбудували в тренажер пауербанк на 2 кВтг, який можна заряджати як роботою ніг, так і сонячними панелями.

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Литовський стартап Tukas EV розробив велотренажер, який має потужний вбудований павербанк, що здатний живити велику домашню техніку, як-от пральну машину чи холодильник, у моменти відключення електрики. Про це повідомляє портал TNW, який поспілкувався із засновниками стартапу.

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Генеральний директор компанії Йонас Навіцкас каже, що на ідею команду підштовхнули сумні події в Україні, коли тисячі людей опинилися без електрики через обстріли з боку Росії української енергетичної інфраструктури. Тож розробники вирішили створити подібний велотренажер, який приносить не лише користь від занять спортом, а й виручить у разі блекауту.

Конструкція тренажера HR Bank Фото: Tukas EV

HR Bank — це, по суті, гігантський пауербанк, оснащений педалями та кермом. Він використовує кінетичну енергію руху педалей, перетворює її на електрику, а потім зберігає для подальшого використання. Кермо і крісло регулюються, тож павербанком із педалями може користуватися вся сім'я. Зроблено тренажер з екологічних матеріалів, а за бажання ви можете вибрати індивідуальну комплектацію за кольором і оснащенням.

Для любителів одночасно займатися спортом і працювати компанія може запропонувати спеціальні столики, що кріпляться до тренажера. Їхній колір теж можна підібрати індивідуально.

Звісно, вартість HR Bank порівняй з непоганим вживаним автомобілем: від 2964 до 3336 євро залежно від модифікації. Проте розробники запевняють, що це річ преміумкласу і відповідної якості.

HR Bank коштує не мало, але це преміальний велотренажер з пауербанком Фото: Tukas EV

Батарея тренажера розрахована на подачу 2 кВтг — цього достатньо не тільки для зарядки більшості побутових пристроїв, а й для того, щоб ваш холодильник пропрацював більше трьох діб, або ви змогли влаштувати п'ять сеансів прання, а так само 2 доби дивитися телевізор. Невідомо, скільки доведеться крутити педалі, щоб зарядити його з нуля до 100%, однак, як стверджують розробники, лише 1 години "велопробігу" вистачить, щоб повністю зарядити ноутбук.

Приблизний розрахунок енергії, яку можна отримати "на ножній тязі" Фото: Tukas EV

Ще однією незаперечною перевагою можна назвати те, що цей величезний пауербанк здатний заряджатися і від мережі, звісно ж, і навіть від сонячних панелей. Це особливо сподобається жителям заміських будинків.

HR Bank можна зарядити від сонячних панелей Фото: Tukas EV

За словами Навіцкаса, електрична інфраструктура в сучасному світі є надзвичайно крихкою, коли стикається з такими проблемами, як екстремальні погодні явища і війни, і тому доступ до альтернативних джерел енергії стає вирішальним для забезпечення безпеки та благополуччя людини. На відміну від деяких рішень для аварійного електропостачання, як-от вітер або сонячна енергія, акумулятор всередині велосипеда можна заряджати незалежно від погодних умов.

Забарвлення HR Bank можна комбінувати на свій смак Фото: Tukas EV

Раніше Фокус повідомляв, що економісти прогнозують зліт цін на генератори, свічки та акумулятори. Попит на генератори, пауербанки та інші енерготовари збільшиться до 20%, підрахували експерти.