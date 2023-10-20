Крути педалі поки світло не дали: литовський велотренажер живить навіть холодильник (відео)
На створення HR Bank інженерів надихнули масові відключення світла в Україні. Вони вбудували в тренажер пауербанк на 2 кВтг, який можна заряджати як роботою ніг, так і сонячними панелями.
Литовський стартап Tukas EV розробив велотренажер, який має потужний вбудований павербанк, що здатний живити велику домашню техніку, як-от пральну машину чи холодильник, у моменти відключення електрики. Про це повідомляє портал TNW, який поспілкувався із засновниками стартапу.Важливо
Генеральний директор компанії Йонас Навіцкас каже, що на ідею команду підштовхнули сумні події в Україні, коли тисячі людей опинилися без електрики через обстріли з боку Росії української енергетичної інфраструктури. Тож розробники вирішили створити подібний велотренажер, який приносить не лише користь від занять спортом, а й виручить у разі блекауту.
HR Bank — це, по суті, гігантський пауербанк, оснащений педалями та кермом. Він використовує кінетичну енергію руху педалей, перетворює її на електрику, а потім зберігає для подальшого використання. Кермо і крісло регулюються, тож павербанком із педалями може користуватися вся сім'я. Зроблено тренажер з екологічних матеріалів, а за бажання ви можете вибрати індивідуальну комплектацію за кольором і оснащенням.
Для любителів одночасно займатися спортом і працювати компанія може запропонувати спеціальні столики, що кріпляться до тренажера. Їхній колір теж можна підібрати індивідуально.
Звісно, вартість HR Bank порівняй з непоганим вживаним автомобілем: від 2964 до 3336 євро залежно від модифікації. Проте розробники запевняють, що це річ преміумкласу і відповідної якості.
Батарея тренажера розрахована на подачу 2 кВтг — цього достатньо не тільки для зарядки більшості побутових пристроїв, а й для того, щоб ваш холодильник пропрацював більше трьох діб, або ви змогли влаштувати п'ять сеансів прання, а так само 2 доби дивитися телевізор. Невідомо, скільки доведеться крутити педалі, щоб зарядити його з нуля до 100%, однак, як стверджують розробники, лише 1 години "велопробігу" вистачить, щоб повністю зарядити ноутбук.
Ще однією незаперечною перевагою можна назвати те, що цей величезний пауербанк здатний заряджатися і від мережі, звісно ж, і навіть від сонячних панелей. Це особливо сподобається жителям заміських будинків.
За словами Навіцкаса, електрична інфраструктура в сучасному світі є надзвичайно крихкою, коли стикається з такими проблемами, як екстремальні погодні явища і війни, і тому доступ до альтернативних джерел енергії стає вирішальним для забезпечення безпеки та благополуччя людини. На відміну від деяких рішень для аварійного електропостачання, як-от вітер або сонячна енергія, акумулятор всередині велосипеда можна заряджати незалежно від погодних умов.
Раніше Фокус повідомляв, що економісти прогнозують зліт цін на генератори, свічки та акумулятори. Попит на генератори, пауербанки та інші енерготовари збільшиться до 20%, підрахували експерти.