Науковці придумали "кам'яну батарею": зможе вночі обігрівати будинки та нагрівати воду

Дослідники вже протестували кам'яну установку потужністю 100 кіловат-годин.

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Команда інженерів із Sandia National Laboratories і CSolPower LLC з Нью-Мексико працюють над проєктом, спрямованим на розробку доступного методу зберігання енергії, використовуючи електрично заряджене каміння для ефективного зберігання електрики. Про це повідомляє портал Interesting Engineering.

Система акумулює теплову енергію, нагріваючи або охолоджуючи камені повітрям для отримання чистої електроенергії, підтримуючи перехід до екологічно чистої енергетики. Технологія має потенціал для використання в різних сферах, включно із забезпеченням електроенергією в періоди високого попиту або коли поновлювані джерела недоступні.

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За словами інженерів, установка включає в себе камені, поміщені в контейнер, який можна нагрівати або охолоджувати за допомогою повітря для зберігання теплової енергії.

"Ми дізналися, що гравій від компаній, що займаються ландшафтним дизайном, можна успішно використовувати для системи, не вимагаючи ретельної промивки або підготовки", — заявили вчені.

Фахівці вже протестували компактну випробувальну установку потужністю 100 кіловат-годин, щоб оцінити, наскільки добре працює кам'яний пласт на Національному випробувальному полігоні сонячної енергії. Наразі триває встановлення фотоелектричних панелей, і були виконані модифікації, щоб продемонструвати здатність системи заряджатися з використанням переривчастого джерела енергії.

На етапі тестування ліжко нагрівалося повітрям до температури, що перевищує 500 градусів і система підтримувала цю температуру протягом до 20 годин. Науковці кажуть, що зниження вартості цієї системи зберігання теплової енергії або систем зберігання енергії загалом збільшує потенціал для впровадження подібних установок у промисловості та збільшує ймовірність переходу на поновлювані джерела енергії.

Учені стверджують, що їхній практичний метод передбачає збереження надлишків електроенергії, що виробляється впродовж дня, у вигляді тепла і використання його для обігріву води та будинків у нічний час. Етап випробувань технологічного прототипу триватиме до червня 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що виробництво батарей скоро потребуватиме енергії всієї Швеції або Норвегії. Проте дослідження вчених пророкує, що загальні потреби в енергії можуть знизитися в майбутньому.