У стилі "Термінатора": Нацгвардія України випробувала "розумну" турель із кулеметом (відео)

Турель ТГП сам наводиться на ціль, знищує піхоту і дрони.

Related video

Національна гвардія України провела випробування дистанційно керованої турелі ТГП від компанії devDroid, яка використовує штучний інтелект (ШІ) для підвищення своїх бойових можливостей. Про розробку повідомила Національна гвардія України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За словами розробників, ця система озброєння нового покоління призначена для швидкого і точного виявлення і знищення бойових супротивників шляхом використання штучного інтелекту. Крім того, бойовий модуль може захищати ключові позиції від розвідувальних БПЛА і дронів-камікадзе типу FPV, прикривати особовий склад і відвертати вогонь противника.

Як вказує Defence-Blog, "зір" кулемета виконано, як у бойових машин з фільмів "Термінатор" — сам розпізнає живу силу противника, визначає відстань до неї, супроводжує ціль у тому разі, якщо вона рухлива, і розраховує балістику. Оператору залишається лише подати команду і ТГП відкриває вогонь.

Кулеметна установка самостійно розпізнає цілі на полі бою Фото: Скриншот

"Місія нашої компанії — рятувати життя наших солдатів і навчити турелі вбивати російських солдатів на українській землі без участі людини", — пояснив Юрій Порицький з evDroid, компанії, що стоїть за розробкою.

Сили оборони України вміло використовують новітні технологічні інновації. Національна гвардія України охоче співпрацює з розробниками нової зброї, адже технології дають змогу зберігати життя наших захисників і збільшувати кількість ворожих втрат.

Раніше Фокус повідомляв, що Мінцифра показала нового бойового робота для ЗСУ. Міністр Михайло Федоров заявив, що робота оснастили оглядовою камерою на 360 градусів і захистом від стрілецької зброї та осколків. Машиною можна керувати дистанційно.

Так само Україна замовила сотні турецьких кулеметів Canik M2. Кулемет має калібр 12,7 мм і ефективну дальність до 1830 метрів. Він може використовуватися стаціонарно або встановлюватися на транспортні засоби як дистанційно керована система озброєння.