Українець створив унікальні бойові прилади для ЗСУ: прикривають тили і наводять вогонь (відео)

Станом на зараз 80 одиниць своєї техніки розробник передав на фронт, щоб максимально убезпечити військових від ризиків.

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Андрій Кротов, відомий винахідник із Кривого Рогу, розробив пристрої для корекції вогню в нічний час і детонації вибухівки. Про це розробник розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Перший пристрій — невелика пластикова коробочка з кнопкою, усередині якої розміщені батарейки, конденсатор і маленька мікросхема, все це важить близько 200 грамів і легко поміщається в кишеню. Як пояснив Андрій Кротов, прилад призначений для дистанційного підриву вибухівки, яку закладають українські військові для прикриття, і допомагає детонувати навіть невеликий обсяг тротилу. Собівартість деталей становить близько 400 гривень, а збірка за допомогою паяльника займає всього півгодини.

"Відходимо десь, або до нас підходять вороги і нам треба щось зробити. А ми не можемо працювати на всіх напрямках. І так ми прикриваємо свій маленький тил, де в нас не прикрито. Вони собі заклали, зробили свою роботу і їм уже краще", — розповів журналістам винахідник.

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Другий пристрій дає змогу бійцям ЗСУ дистанційно наводити і коригувати вогонь у нічний час. Андрій Кротов не став вдаватися до подробиць, як саме діє система і які системи озброєння дає змогу націлювати на російську армію, однак уточнив, що дальність роботи пульта з висувною антеною і 12 кнопками становить близько двох кілометрів. Як запевняє криворізький винахідник, пристосування змінило ситуацію для багатьох військових, які тепер менше ризикують своїми життями в бойових умовах.

Працювати над технікою чоловік почав за запитом бійців ЗСУ. За словами самого криворізького винахідника, він уже передав на фронт 80 саморобних пристроїв. Військові не тільки встигли їх застосувати на практиці, а й дали розробнику зворотний зв'язок: новою технікою вони залишилися задоволені.

Допомога українським воїнам для Андрія Кротова не обмежується двома приладами. Разом зі своєю командою, чоловік відправляє на передову інші необхідні предмети, як-от автономні лампочки, зарядні станції та амуніція.

Нагадаємо, у травні ЗМІ писали про те, що дрони Cobra з Кривого Рогу полетять на Москву. Безпілотники швидко збираються, як конструктор, і можуть "паралізувати" російську систему ППО, запевнили тоді розробники.

А дещо раніше розробник розповів, як дрони Cobra провокуватимуть ППО Росії . Безпілотник вийшов гучним і досить помітним для радарів, зате досить дешевим, щоб не шкодувати їх і швидко відновлювати втрати. На думку інженера, росіянам просто не вистачить ракет, щоб збити велику кількість "Кобр".