"Розумні" ракети, дрон REACH-M і полігон для БПЛА: що показали на військовій виставці в ОАЕ (фото)

Компанія EDGE Group продемонструвала безліч новинок, які відповідають новій концепції "війни дронів" і застосування "розумної зброї".

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Безліч "розумних" ракет, багатоцільовий дрон REACH-M і величезний полігон для випробування бойових безпілотників показала компанія EDGE Group на військовій виставці, що проходить в ОАЕ, в Дубаї. Про це повідомляє портал Breaking Defense.

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EDGE Group у перший день дубайського авіашоу анонсувала відразу 11 нових систем, а також створення першого у своєму роді випробувального центру для дронів в ОАЕ.

Чотири нові технології являють собою безпілотні авіаційні системи:

REACH-M — дрон середньої висоти та малої тривалості польоту, який, за твердженням компанії, має корисне навантаження 350 кг і можливість польоту 24 години. Його виробництво розпочнеться 2025 року;

Sinyar, заснований на конструкції невеликого літака LAR 01 польської фірми Flaris, в якій EDGE придбала 50 відсотків акцій минулого тижня;

багатоцільовий безпілотний вертоліт HT-100, спочатку вироблений швейцарською фірмою Anavia.

Дрон Sinyar на основі польського LAR 01 Фото: Edge Group

Сім інших нових систем являли собою поєднання керованих боєприпасів і систем постановки перешкод. До їх числа входять дозвукові крилаті ракети NASEF-20 і NASEF-125, керовані боєприпаси RASH-3H і MANSUP-ER (надводні протикорабельні ракети), розроблена спільно з бразильською компанією SIATT.

Ракета MANSUP-ER із ситемою самонаведення Фото: Edge Group

Але найграндіознішим проєктом є презентація випробувального центру безпілотних систем площею 350 квадратних кілометрів, який отримав назву X Range, що, як очікується, стане регіональним центром для випробувань безпілотних повітряних, військово-морських і наземних систем.

Грандіозний полігон для випробування дронів і різних військових технологій в ОАЕ Фото: Edge Group

Полігон X Range містить 13 зон тестування, які можна об'єднувати або розділяти залежно від вимог до тестування. На ньому можна протестувати будь-який продукт на будь-якому етапі його життєвого циклу. На полігоні можуть проводити випробування нових систем як місцеві виробники, так і закордонні клієнти. За словами представника фірми, на об'єкті проводитимуть випробування боєприпасів, платформ, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Полігон міститиме злітно-посадкову смугу завдовжки 3800 м для великих літаків, а також злітно-посадкову смугу завдовжки 1200 м для безпілотних літаків із постійно закритою зоною повітряної зони. Додатково на острові буде обладнано міське навчальне селище для репетицій спеціальних операцій, мережу цифрового зв'язку, виділену берегову лінію для морських і десантних навчань.

Звичайні наземні та повітряні боєприпаси, а також енергетичну зброю РЕБ і пригнічувачі сигналів можна випробувати за допомогою систем високоточного відеозв'язку, телеметрії високого рівня і збору даних. Цьому сприятимуть численні інструменти спостереження і стеження за активами, а також сучасні радари стеження в півкулі. Пасивний радіочастотний моніторинг створює відоме радіочастотне середовище, яке полегшить наукові випробування продуктів РЕБ.

Незабаром X Range буде обладнаний для проведення випробувань характеристик безпілотних літаків і наведення ракет. На полігоні проводитимуться вогневі випробування гелікоптерів, випробування на екологічне навантаження для наземних транспортних засобів, установки для екологічних випробувань, комплексні ситуаційні випробування морських платформ, а також аналіз характеристик наземних платформ, включно з визначенням дальності та магнітними сигнатурами.

Раніше Фокус розповідав, що легендарний американський дрон MQ-9B SkyGuardian отримає "розумні ракети" Desert Sting від EDGE Group. Ці ракети будуть інтегровані в дрон для підвищення вогневої потужності.