Унікальна тактика: Китай проводить кампанію з цькування американців у мережі, — CNN

За даними американських журналістів, китайці заповнюють обговорення великим обсягом коментарів, щоб приховати теми, в яких критикують компартію КНР. Також вони масово створюють пости, що ображають громадян, включно із "фотожабами" і навіть розсилають погрози.

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Китай проводить масштабну операцію з дезінформації в інтернеті з метою переслідування американців. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на звіт, що ґрунтується на судових документах і повідомленнях компаній, які працюють у соціальних мережах.

Журналісти з'ясували, що китайський уряд організував найбільшу операцію з дезінформації, спрямовану на жителів США, політиків і представників бізнесу, часто погрожуючи їм насильством.

На думку Держдепу США, ці нападки, часто агресивні й особисті, стали частиною організованої кампанії залякування американців, яку проводить китайський уряд. Цю тактику розглядають як частину багатомільярдної кампанії з формування інформаційного середовища і придушення критиків Пекіна, що розширюється за часів голови КНР Сі Цзіньпіна.

Повідомляється, що люди, які зазнали атак, стикаються з величезним потоком повідомлень у соціальних мережах, що містять образи і погрози. Вони стверджують, що ця тактика націлена на те, щоб змусити їх жити в постійному страху і параної.

Попри спроби технологічних компаній закрити тисячі акаунтів, спрямованих на жертв, нові акаунти продовжують з'являтися практично щодня, зазначають американські журналісти.

Ця операція, відома як Spamouflage або Dragonbridge, активна на всіх основних платформах соціальних мереж і спрямована не тільки на переслідування критиків компартії Китаю, а й на дискредитацію американських політиків, компаній, а також перехоплення мережевих розмов, які можуть підривати інтереси Китаю.

Хоча технологічні компанії активно борються з цією мережею, видаляючи тисячі пов'язаних акаунтів, експерти з дезінформації попереджають, що за невисоких витрат на такі операції китайський уряд і далі використовуватиме цю тактику для перемикання дискусій у мережі на користь своїх інтересів.

Як працює китайська мережа

Повідомляється, що компанії Meta, Google та інші, які заявили про Spamouflage, зазначають, що більшість акаунтів у соціальних мережах практично не залучаються, тобто рідко стають вірусними.

Однак Лінвілл з Університету Клемсона стверджує, що мережа застосовує унікальну тактику "затоплення" обговорень великим обсягом коментарів, які послаблюють увагу до повідомлень від реальних користувачів. Це враховує розміщення постів на платформах, не пов'язаних зазвичай із дезінформацією, таких як Pinterest.

"Вони одночасно працюють з тисячами акаунтів на одній платформі, щоб приховати обговорення просто обсягом повідомлень", — зазначає Лінвілл. "Зазвичай ми асоціюємо дезінформацію зі спробами навіяти ідеї та підвищити їхню значущість, але Китай йде протилежним шляхом. Вони прагнуть виключити обговорення із соціальних мереж".

Коли правозахисні групи запустили хештег #GenocideGames під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року, щоб привернути увагу до звинувачень проти Китаю щодо уйгурів та інших мусульманських меншин, акаунти, імовірно пов'язані зі Spamouflage, почали використовувати цей хештег у Twitter.

На думку Лінвілла, видається дивним, що група, яка підтримує уряд Китаю, починає популяризувати хештег, який привертає увагу до порушень прав людини, що здійснюються цим урядом. Однак використання хештега в непов'язаних із темою твітах дало змогу Spamouflage зменшити кількість переглядів правдивих повідомлень.

Цзяцзюнь Цю, дослідник з виборів, показав CNN, що коли він шукає своє ім'я у Twitter, з'являється кілька акаунтів, які видають себе за нього, використовуючи його ім'я і фото.

Лінвілл каже, що ці акаунти, створені Spamouflage, слугують для плутанини і заплутування людей, заважаючи їм знайти реальний профіль Цю і викликаючи плутанину.

Цю, який зараз проживає у Вірджинії і веде YouTube-канал, присвячений демократії, зіткнувся з хвилею образ на гомофобній, расистській і дивній основі від акаунтів у соцмережах, які фахівці, включно з командою Лінвілла, пов'язують зі Spamouflage.

Деякі з цих акаунтів розмістили карикатури, що зображують Цю у вигляді комахи, яка працює на уряд США, або ж як розтоптаного карикатурного Ісуса. Ще одна карикатура представляє його в образі собаки, прикутого до повідця, схожого на американського щура.

"Я кажу правду, тому вони намагаються образити мене будь-якими засобами", — зазначив Цю.

Лінвілл і його група виявили сотні подібних карикатур онлайн, оголосивши їх "сигналами" Spamouflage. Як пояснив Лінвілл, такі зображення можуть бути ефективнішими за текст, оскільки привертають більше уваги і потребують особливої уваги. До того ж подібні оригінальні карикатури можуть бути легко перекладені десятками мов за мінімальних витрат.

Крім онлайн наклепу, Цю зіткнувся з погрозами і в інших повідомленнях, йому надходили анонімні дзвінки з погрозами, які, на його думку, пов'язані з китайським урядом. Одне з анонімних повідомлень попереджало його про арешт і суд за порушення китайських законів, а в листі йшлося про церкву, яку він відвідував, і про пропозицію "для своєї та безпеки парафіян" знайти інше місце для проживання.

Цю розповів CNN, що ФБР чотири рази допитувало його з приводу цих погроз, і йому було наказано звертатися в місцеву поліцію в разі переслідування.

Нагадаємо, раніше NYT писав, що Іран, Росія і Китай використовують державні ЗМІ та основні соціальні мережі для підтримки ХАМАС і ослаблення позицій Ізраїлю, а також для очорнення Сполучених Штатів.