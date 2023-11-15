Уперше у світі: Ізраїль може об'єднати дрони-камікадзе SkyStriker і РСЗВ, — Janes

Тайванська компанія DTI задумалася про те, щоб запускати боєприпаси, що баражують, з багатоствольної системи D11A, але офіційно проєкту поки що не існує.

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Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems та Інститут оборонних технологій Таїланду (DTI) ведуть переговори щодо розширення співробітництва, включно з можливим об'єднанням дрона-камікадзе SkyStriker і реактивної системи залпового вогню D11A. Про це повідомила британська дослідницька компанія Janes, яка спеціалізується на військовій тематиці.

За словами джерел ЗМІ, компанія DTI зацікавлена в тому, щоб озброїти безпілотниками комплекси D11A — місцевий варіант багатоствольної системи точного й універсального запуску (PULS) компанії Elbit Systems. DTI нібито веде переговори з Elbit Systems про можливу програму розроблення та інтеграції SkyStriker у D11A, однак офіційної пропозиції поки що не надходило.

"Це обговорюється. Але офіційної програми немає, ми вивчаємо можливості", — сказав респондент на правах анонімності видавництву.

Зі свого боку Defense Express написав про подробиці проєкту. Це перший відомий випадок, коли військова компанія вирішила працювати над інтеграцією дрона-камікадзе і реактивної системи залпового вогню. Цікаво зазначити, що Ізраїль продовжує знаходити експортних покупців на свою продукцію, попри поточну війну з ХАМАСом у Секторі Газа.

Що відомо про дрон SkyStriker

Це ізраїльський ударний безпілотний літальний апарат, баражуючий боєприпас, що має 10-кг БЧ і дальність у десятки кілометрів. Вперше був представлений на початку вересня 2016 року.

Електрична силова установка SkyStriker забезпечує низьку акустичну помітність, що дає змогу проводити приховані операції на малій висоті. SkyStriker забезпечує найвищу точність і надійність, надаючи критичну перевагу на сучасному полі бою. Здатний наносити точні тактичні удари на далекі відстані.

Серед особливостей свого дрона компанія-виробник називає електричні двигуни, що дають змогу застосовувати дрон у секретних місіях та великий радіус дії. Переваги SkyStriker — це швидке розгортання, ергономічність, мінімальна теплова сигнатура, потреба в мінімальному техобслуговуванні, просте управління, з яким може впоратися й одна людина.

Технічні характеристики SkyStriker

вага — 35 кг;

маса бойової частини — від 5 до 10 кг;

час роботи — до 2 год;

максимальна швидкість — 185 км/год;

швидкість у момент пікірування — до 500 км/год.

Система залпового вогню D11A: що вона собою являє

Це мультикаліберна реактивна система з дальністю ураження до 300 км. Головною особливістю D11A є саме мультикаліберність — коли для різних цілей використовуються боєприпаси різних типів і калібру.

Основні характеристики D11A:

розробник — Elbit Systems (Ізраїль);

на базі — PULS (Precise & Universal Launching System);

виробник — Центр оборонної промисловості та енергетики (Таїланд);

шасі — 10-тонна Tatra з колісною формулою 6×6;

снаряди — керовані та некеровані боєприпаси: AccuLAR-122, AccuLAR-160, EXTRA, Predator Hawk;

дальністю пуску — до 300 км.

Нагадаємо, у серпні ми писали про те, що Hyundai вирішила схрестити дрони та авто. На думку інженерів, наземні, і повітряні транспортні засоби мають свої обмеження, а нова розробка їх усуне.

Також ми писали про те, що нещодавно Китай почав переробляти вантажні дрони на військові. Інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.