Україна отримає 100 німецьких дронів Trinity: пілотів підготують уже в січні (відео)

Безпілотник Trinity F90+ може літати понад 90 хвилин, збираючи більше даних за політ, ніж будь-які аналоги на світовому ринку.

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Німецький виробник Quantum-Systems планує передати українцям 100 безпілотних літальних апаратів лінійки Trinity і почати підготовку пілотів уже в січні 2024 року. Про це в соцмережі X повідомив проєкт "Німецька допомога Україні", посилаючись на представника компанії.

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Ще у вересні з'явилася інформація, що Quantum-Systems передасть Україні сотню безпілотників Trinity Tactical, Trinity F90+ і Trinity Pro. Тепер у компанії уточнили: БПЛА використовуватимуть в Україні переважно для оцінки збитків від бойових дій. З їхньою допомогою українці зможуть картографувати пошкодження будівель, доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури.

Trinity F90+ поєднує в собі зручність керування коптером з ефективною аеродинамікою і витривалістю БПЛА з нерухомим крилом. Цей дрон відповідає найвищим вимогам до ефективності, безпеки, точності зйомки й універсальних можливостей застосування. Його робочі характеристики в поєднанні з простотою управління роблять Trinity F90+ ідеальним картографічним дроном для професійного користувача, стверджують у Quantum-Systems.

Безпілотник Trinity F90+ може літати понад 90 хвилин, збираючи більше даних за політ, ніж будь-яка порівнянна платформа на ринку. Дрон здатний нести різні вбудовані датчики геодезичного класу вагою до 1 кілограма. Їх можна перемикати в режимі plug-n-play, що дає змогу справлятися з частими змінами в застосунку. Trinity F90+ поставляється з базовим приймачем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou і QZSS початкового рівня.

Програмне забезпечення керування польотом QBase 3D Фото: Quantum-Systems

Цей БПЛА потребує мінімального навчання, його можна розпакувати та зібрати менш ніж за 5 хвилин. Вбудоване програмне забезпечення управління польотом QBase 3D підтримує планування польоту, забезпечуючи тривимірну візуалізацію і перевірку траєкторії польоту, щоб забезпечити максимальну безпеку навіть на складній місцевості.

Trinity F90+ виконує плавний, повністю автоматичний вертикальний зліт і посадку в обмежених просторах без необхідності використання інструментів або катапульт. Весь політ можна контролювати в QBase 3D, а ручне керування можливе в будь-який час, щоб оператор залишався повністю під контролем.

Раніше писали, що Quantum Systems представила концепт Trinity Tactical на виставці IDEX 2023, яка відбулася в лютому. Цей БПЛА із системою вертикального зльоту розробили на базі Trinity F90+, його можна оснастити RGB-камерами з високою роздільною здатністю, мультиспектральними камерами та датчиками LiDAR. Оператор може керувати дроном за допомогою спеціальної програми на ноутбуці, використовуючи зашифрований канал зв'язку. Максимальна висота польоту становить 4,5 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили унікальний "тандемний" VTOL-дрон. Незвичайний безпілотник може підійматися на висоту до 5,5 км і стабільно летіти за сильного вітру або морозу, хоча його аеродинаміка гірша, ніж у традиційних апаратів.