Головні проблеми телевізорів з AndroidTV: що потрібно знати перед покупкою і чи є заміна

Власникам варто готуватися до складнощів з оновленнями, оптимізацією застосунків і підвисань під час роботи зі слабкими чипами. Деякі проблеми можна вирішити.

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Багато моделей сучасних телевізорів оснащують операційною системою AndroidTV, що пропонує користувачеві інтуїтивно зрозуміле меню і забезпечує досить непоганий функціонал пристроїв. Однак у неї є низка істотних недоліків, про які варто знати заздалегідь — Фокус розкрив їх у цьому матеріалі.

Операційна система Android вже "занадто відкрита"

ОС Android можна встановити на будь-які пристрої, навіть старших поколінь. Деякі виробники телевізорів з КНР, особливо малознайомі бренди, оснащують свою продукцію AndroidTV, абсолютно не піклуючись про те, що чіпи не впораються з обробкою відео формату FullHD. У підсумку, користувач переплачує 20-25% від цінника ТВ-панелі без AndroidTV й до того ж не отримує зображення належної якості. Плюс, на старі пристрої Android, як правило, ставлять в урізаній версії, отже функціонал такого телевізора буде працювати, м'яко кажучи, неякісно.

Блогер про те, як "полагодити" AndroidTV

Проблеми з оновленням та оптимізацією ОС AndroidTV

ОС AndroidTV, на відміну від ОС Android для смартфонів, отримує оновлення рідко. Простіше купити новий телевізор через 5-10 років, ніж дочекатися оновлень для операційки. Цікаво, що й дорогі моделі ТВ-панелей, наприклад, від Sony, теж оновлюються нечасто — приблизно тричі протягом життєвого циклу. А дешеві китайські телевізори, найімовірніше, з оновленнями не впораються — забракне потужності процесора, щоб їх коректно запустити в роботу. Тому перш ніж купувати телевізор, дізнайтеся, чи отримує він оновлення, як часто, як на них реагує, наскільки ефективними ці оновлення є.

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Оптимізувати ОС AndroidTV можна вручну, просто скинувши до заводських налаштувань, оскільки серйозних програмних рішень для оптимізації вкрай мало, а вбудована функція "Прискорення" просто припиняє всі фонові процеси. Ось і вся "оптимізація" з її допомогою. Але встановлені додатки, які виробник встановлює в надлишку, все одно залишаються та "їдять" оперативну пам'ять. Але вихід все ж є: на Play Market можна знайти програми, що дають змогу закрити попередньо встановлені застосунки.

А ось проти оновлень для Google-сервісів, які "садять" процесор, займають багато пам'яті, як фізичної, так і оперативної, змушують перегріватися ЦПП, рішення немає. Через шкоду, яку вони завдають, ТВ-панель неминуче почне "пригальмовувати".

У AndroidTV є деякі проблеми з оновленнями Фото: iphones.ru

Альтернативи AndroidTV

Попри свою популярність, AndroidTV має двох конкурентів, до яких варто було б придивитися. Це операційки webOS від LG та Tizen від Samsung.

Огляд восьмої версії webOS

Особливості webOS

На відміну від AndroidTV, де переважають додатки від Google, webOS ближче за функціоналом до SmartTV, і може запропонувати користувачеві Netflix, YouTube, Amazon, AppleTV тощо. Варто врахувати, що додатки ви зможете встановити тільки з WebStore.

Підключити флеш-накопичувач до webOS-телевізора, на відміну від AndroidTV, ви не зможете. Попередньо потрібно буде встановити медіа-сервер на ПК або ноутбук, а потім усі потрібні файли перенести на ТВ-панель.

ОС webOS, як правило, встановлена тільки на продукцію LG.

Тестування ОС Samsung Tizen

Особливості Samsung Tizen

На ОС Tizen працюють лише телевізори марки Samsung, проте вона досить добре адаптована під інші пристрої, такі як смарт-годинники, розумна техніка для дому, смартфони. Якщо ви користуєтеся технікою цього бренду, то зможете приєднати і ТВ-панель до єдиної екосистеми.

ОС Samsung Tizen зрозуміла і спритна в роботі, продуктивність тримається на належному рівні вельми тривалий час, додатки можна буде завантажити з платформи Samsung Smart Hub, файли переносяться теж за допомогою медіа-сервера, як і у випадку з webOS.

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