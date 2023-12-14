Злом "Київстар": кіберексперт закликав усіх абонентів змінити паролі і ось чому

Хакери можуть отримати доступ до акаунтів українців у соцмережах, а потім використовувати їх проти військовослужбовців.

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Через хакерську атаку на "Київстар" персональні дані українців могли опинитися під загрозою, хоча сам оператор це заперечує. Про те, як захистити свою інформацію в мережі за допомогою "правильних" паролів розповів співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев в інтерв'ю NV Бізнес.

Він зазначив, що наразі серед експертів немає інформації про те, що насправді сталося з мобільним оператором "Київстар". Однак, з огляду на те, що крадіжка персональних даних хакерами відбувається регулярно, українцям не завадило б змінити паролі сторінок у соціальних мережах, електронних пошт і банківських додатків.

"Ми перебуваємо в стані війни, кібервійни, зокрема. І будь-яка людина є ціллю, мішенню для зловмисників, для російських хакерів. Важливо зрозуміти, що існують пароль-менеджери, які допомагають зберігати паролі в безпечному місці. Рекомендується використовувати різні паролі для різних акаунтів і регулярно їх змінювати", — пояснив експерт.

Єгор Аушев наголосив, що турбота про власну кібергігієну — це особиста відповідальність кожного, і почати її можна з актуалізації даних про паролі. Він нагадав українцям, що паролі мають бути складними. Вони мають складатися з комбінації літер, цифр і спеціальних символів, які генеруються в пароль-менеджері. Це допоможе захистити акаунти користувачів від несанкціонованого доступу.

Єгор Аушев також нагадав про важливість використання двофакторної ідентифікації. Це означає, що крім пароля, людина повинна вводити додатковий код, який генерується в спеціальному застосунку. Це дасть змогу запобігти несанкціонованому доступу, навіть якщо пароль користувача хтось несанкціоновано отримав.

Крім того, співзасновник компанії Cyber Unit Technologies порекомендував не залишати резервні варіанти для входу в систему. Зокрема, ніколи не варто використовувати для цього особисту інформацію, яку можна легко дізнатися, таку як дівоче прізвище матері. Також не рекомендується використовувати небезпечні резервні e-mail, наприклад, адреси електронної пошти, до яких людина вже втратила доступ.

За його словами, кібербезпека є невід'ємною частиною нашого життя в цифровому світі, і всі люди мають бути навчені елементарним правилам цифрової безпеки. Навчання кібергігієни має бути постійним процесом і частиною бізнес-процесу компанії. Часто люди забувають те, чого їх навчили через кілька днів, тому необхідно постійно оновлювати знання і проводити тренінги з кібербезпеки.

"Усі ці правила цифрової безпеки допоможуть захистити вашу інформацію та акаунти від зловмисників. Вони мають стати частиною нашого повсякденного життя і постійно оновлюватися та вдосконалюватися разом із розвитком технологій. Пам'ятайте, що безпека — це завдання кожної людини", — резюмував Єгор Аушев.

Раніше ми писали про те, що робити військовим, щоб їхні дані не потрапили до росіян. Українська компанія Griselda, яка розробляє розвідувальну систему для Сил оборони, зазначила в Telegram, що зазвичай мобільний оператор може володіти критично важливою інформацією про користувачів, зокрема військових і волонтерів.

Крім того, у МВС попередили, що на тлі збою в роботі "Київстар" шахраї придумали нову схему для обкрадання людей. Для цього вони створюють фальшиві боти в різних соцмережах, у яких і поширюють посилання та нібито повідомляють про терміни відновлення сервісів "Київстару". Правоохоронці просять українців переходити лише за перевіреними посиланнями та не надавати невідомим персональні дані.