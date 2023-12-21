TwitterDown: у соціальній мережі X стався масштабний збій, деталі (фото)

Користувачі мають можливість далі писати публікації, проте їх ніхто не може побачити. З труднощами зіткнулися десятки тисяч користувачів.

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Соціальна мережа Х (колиш. Twitter) зіткнулася з глобальними технічними проблемами. Користувачі не можуть повноцінно користуватися додатком. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Стрічка новин, яка з'являється при вході в додаток, перестала оновлюватися. Користувачі не можуть прочитати те, що пишуть інші люди. Замість цього на головному екрані є напис: "Ласкаво просимо до стрічки! Поки тут нічого немає, але так буде недовго. Щойно ви почнете читати інших користувачів, тут з'являться їхні пости".

У роботі соціальної мережі Х (Twitter) стався масштабний збій Фото: Скриншот

При цьому напис продовжує залишатися навіть за наявності підписок. Сторінка з підписками, до речі, також не оновлюється, а переходячи на чиїсь сторінки, публікації приховані.

Проблема має глобальний характер, виходячи зі статистики на сайті Downdetector. За останні кілька годин про збої в роботі соціальної мережі повідомили десятки тисяч користувачів з усього світу.

У роботі соціальної мережі Х (Twitter) стався масштабний збій Фото: Скриншот

Ба більше, коли почалися проблеми тренди в Х очолив хештег #TwitterDown, що свідчить про те, що користувачі можуть продовжувати публікувати пости, просто їх не буде видно.

У роботі соціальної мережі Х (Twitter) стався масштабний збій Фото: Скриншот

Як довго піде часу на те, щоб усунути неполадку — невідомо. Керівництво компанії ніяк не коментувало проблему на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 20 грудня в роботі компанії "Київстар" стався другий за тиждень масштабний збій. На півдні та заході України перестала працювати частина послуг. Пресслужба оператора підтвердила "складнощі" і принесла вибачення за них.

Раніше "Київстар" зазнав кібератаки, через що в роботі оператора стався масштабний збій. Гендиректор Олександр Комаров інформував, що хакери змогли потрапити всередину інфраструктури компанії через обліковий запис когось із співробітників.