У Китаї побудували "вічний" акумулятор: працює завдяки гравітації, не потребує літію

Під час створення батареї EVx не довелося використовувати дорогі рідкоземельні метали, а завдяки особливій конструкції з електромоторами вона може працювати постійно.

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У Китаї компанія Energy Vault (Швейцарія) завершує будівництво гравітаційного енергосховища EVx, оснащеного електромоторами, що працюють як генератори. Подробиці повідомляє видання Forbes.

Акумулятор має доволі дивний і незвичний вигляд. Це великий куб із шістьма шахтами для переміщення вантажів усередині, вага яких може досягати кількох сотень тонн. Переміщаються вантажі за допомогою потужних електромоторів, а їх приводить у рух надлишкова енергія, яку отримують від сонячних панелей і вітряних генераторів. Якщо енергії мало, то вантажі рухаються повільно, якщо достатньо, — то з більшою швидкістю.

Така конструкція дає змогу задіяти електромотори, що працюють як генератори, завдяки перетворенню гравітаційної енергії на електричну енергію. Кожен мотор здатний пропрацювати на власній електроенергії потужність 25 МВт протягом 4-х годин. Передбачається, що китайський мега-акумулятор продемонструє енерговіддачу до 80%. Варто зазначити, що більш ранні варіанти батареї-гіганта від Energy Vault мали енергоефективність у 75%, тобто три чверті енергії, що забезпечує роботу моторів, ці ж мотори здатні повернути назад у мережу.

Гравітаційні акумулятори типу EVx створені за тим самим принципом, що й гідроакумулятори, де використовується енергія води. EVx же використовує енергію, що збирається "на землі", — сонячну, вітряну, — звідси і назва "геоакумулятор".

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Літій-іонні батареї є головними конкурентами гідро- і геоакумуляторів, оскільки їхній ККД дорівнює максимум 97%. Але вони шкодять екології та досить швидко виходять з ладу. Гравітаційний акумулятор хоч і програє літій-іонним за показниками ККД, гарний тим, що для його виробництва не потрібні рідкоземельні метали, не потрібна вода і, теоретично, працювати він здатний вічно. Після запуску мега-батареї наприкінці 2023 року, ми зможемо переконатися в цьому на практиці. Додамо, що компанія Energy Vault створить для КНР 6 пристроїв, подібних до EVx.

Раніше ми писали про те, що вченим вдалося поліпшити систему охолодження акумуляторів. Це запобігти перегріванню і загорянню, на які "страждають" багато літій-іонних батарей.