Стане відповіддю Shahed: як український дрон AQ-400 Scythe може змінити хід війни (відео)

Вітчизняні далекобійні дрони-камікадзе поки що є єдиною можливістю завдавати удари вглиб Росії, розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

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Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков заявив, що новий український безпілотний літальний апарат AQ-400 Scythe ("Коса") стане відповіддю російським дронам типу Shahed. Про це він розповів NV.

Він зазначив, що новий БПЛА є дешевим. За даними розробника ударного дрона, вартість базового планера становить близько 15 тисяч доларів.

"Такі засоби ураження можуть виконати свої концептуальні завдання винятково за умови їхнього масового виробництва та використання", — сказав Олег Катков.

Він зазначив, що ворог щомісяця запускає по Україні понад 300 дронів, Повітряним силам вдається збивати близько 85-90%. Тоді як решта БПЛА завдає шкоди, а українська сторона використовує значні ресурси на боротьбу з ним. Катков вважає, що з боку України мова повинна йти про аналогічні обсяги та аналогічне концентроване використання дронів для ударів в глибину території ворога.

З його слів, через заборону використовувати західне озброєння по території РФ, вітчизняні далекобійні дрони-камікадзе поки що залишаються єдиною можливістю завдавати удари вглиб ворога.

Крім цього, експерт вважає, що БПЛА AQ-400 Scythe можна запускати навіть з даху автівки, яка розганяється до злітної швидкості самого дрона. Також безпілотник можна буде монтувати на шасі, яке від'єднуватиметься після того, як БПЛА AQ-400 Scythe відірвався від землі.

"Тобто чим дешевшим буде запуск, тим краще", — наголосив Катков.

БПЛА AQ-400 Scythe: що відомо

Технічні характеристики дрона AQ-400 Scythe:

дальність польоту — 750 кілометрів;

перебування в повітрі — 6,5 годин;

крейсерська швидкість — 144 км/год;

корисне навантаження — 32 кілограми, може збільшитися до 70 кілограмів у разі зменшення дальності польоту.

Нагадаємо, 20 грудня співзасновник проєкту DroneUA Валерій Яковенко розповів, що дрони AQ-400 Scythe можуть використовувати для ударів по промислових об'єктах і місцях виробництва озброєння у РФ. Крім цього, БПЛА підійде для атак по військових об'єктах.

Того ж дня військово-політичний оглядач та аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко повідомив, що український дрон AQ 400 Scythe ("Коса") не можна назвати аналогом БПЛА типу Shahed, оскільки це не копія, а його бойова частина більш масивна.