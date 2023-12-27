"Штурмувати посадки мають ті, хто вміють": як Міноборони хоче змінити мобілізацію

Нові електронні реєстри та цифрові інструменти допоможуть українцям іти на війну на вигідних їм умовах, запевняє Катерина Чорногоренко.

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В Україні хочуть створити новий електронний реєстр для військовослужбовців на додаток до "Оберегу" та змінити правила мобілізації військовозобов'язаних. Подробиці розповіла директорка цифрової трансформації (CDTO) Міністерства оборони Катерина Чорногоренко в інтерв'ю IT-спільноті DOU.

За її словами, у рамках цифровізації існує план зі створення триетапної структури. Першим етапом є реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Цей проєкт уже завершено, і в ньому збільшено кількість записів на 750 тисяч, а дані було верифіковано на 88%. Також триває робота з цифровізації даних військовослужбовців, а ветерани бойових дій незабаром зможуть отримувати послуги від Міністерства ветеранів в електронному форматі. Така співпраця видається логічною.

"Важливо максимально швидко впровадити реєстр військовослужбовців. Він буде аналогічний проєкту "Оберіг". Коли людина стає ветераном або її контракт добігає кінця, її дані можуть бути використані для отримання різних послуг, пов'язаних із військовою службою", — сказала Катерина Чорногоренко.

Вона зазначила, що це — базовий процес створення програмної частини веб-додатку для всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям, бо найкритичніший користувач зараз в Україні — це військовий. А найбільшим роботодавцем у нашій країні стали Збройні сили України, Нацгвардія та СБУ, які пліч-о-пліч виконують військові операції.

Директорка цифрової трансформації Міноборони також розповіла, що її команда вже запропонувала уряду проєкт постановки на військовий облік через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зацікавлені громадяни зможуть зареєструватися або знятися з військового обліку, адже там знають, як швидко опрацьовувати дані в цифровому форматі. Така система пропонує ефективні сервісні відносини держави з громадянами.

Інша історія — це можливість стати оператором безпілотників у рамках мобілізації. Катерина Чорногоренко пообіцяла, що буде створено цифровий і гейміфікований зручний інструмент, щоб люди могли "піти на війну на своїх умовах". На її думку, з часом такий підхід значно змінить процес мобілізації загалом.

Вона також зазначила, що Міністерство оборони України має забезпечити армію ІТ-продуктами, а для цього необхідні профільні фахівці:

"Це означає, що військові повинні прийти в Міноборони й надати бізнес-вимоги до систем, які їм потрібні. Мета полягає в тому, щоб зібрати найкращих ІТ-фахівців, які можуть швидко створювати та доставляти бойові та небойові системи для армії".

Вона додала, що, попри поширений міф, що ніхто не хоче бути стрільцями, багато військовослужбовців готові захищати країну та виконувати військові завдання. Але декому складно адаптуватися до умов на передовій, особливо якщо вони до цього мали цивільну роботу.

"Я вважаю, що штурмувати посадки повинні люди, які вміють штурмувати посадки й мотивовані це робити. Чи можу я впливати на процес укомплектування? Ні. Чи можу я переміщати людей для того, щоб вони контриб'ютили в ІТ-системи? Так", — пояснила CDTO Міноборони.

Катерина Чорногоренко в розмові з журналістами також сказала, що Міністерство не може залучити до роботи всіх спеціалістів ІТ-сфери тому, що комусь треба захищати Україну і на фронті. Однак відомство має адаптивно реагувати на потреби.

"Наприклад, якщо мені зараз потрібні певні люди — я маю швидко їх забрати з фронту і зробити так, щоб вони допомогли реалізувати ІТ-продукти. У нас постійно висять вакансії, ми запроваджуємо в армії SAP-систему, шукаємо SAP-фахівців", — уточнила Чорногоренко.

Нагадаємо, дещо раніше айтівець розповів, як працює оновлений реєстр "Оберіг". Станом на сьогодні він працює, проте наразі ще не синхронно з іншими державними реєстрами.

Крім того, ми писали про те, що чекає на чоловіків після запуску реєстру "Оберіг". За словами представника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, після того, як запрацює електронний реєстр "Оберіг", усі питання щодо відвідування представниками ТЦК спортклубів і ресторанів або оповіщення на блокпостах автоматично відпадуть.