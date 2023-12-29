У Росії хочуть робити чипи за технологіями СРСР: де і як застосують "передовий" досвід

У РФ пропонують скористатися технологіями 1970-80-х років, що давали змогу робити чипи-шаблони і програмувати їх під певні завдання.

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В Інституті проблем проектування в мікроелектроніці Російської академії наук (ІППМ РАН, РФ) запропонували згадати про те, як виготовляли процесори в СРСР, щоб позбутися дефіциту чипів, пише CNews.

На тлі санкцій, введених США і країнами ЄС проти Росії, у країні-агресорі спостерігається нестача мікропроцесорів для найрізноманітніших потреб. Щоб побороти цю проблему, вчені з ІППМ РАН пропонують налагодити випуск процесорів-шаблонів, як це раніше робили в СРСР. Такі чипи були однотипними, але потім програмувалися під певні завдання. В інституті вважають, що їхнє виробництво буде відносно недорогим.

У Донському державному технічному університеті (ДДТУ) звернули увагу на досвід Білорусі у виробництві мікропроцесорів і навіть підрахували, що запуск аналогічних техпроцесів обійдеться держскарбниці РФ у 100 млн рублів (1,11 млн доларів США — ред.).

Огляд радянських мікропроцесорів

Чипи-шаблони, про які йшлося вище, називали в СРСР базовими матричними кристалами і базовими структурними кристалами. Вони складалися з набору елементів, не з'єднаних між собою. Поєднавши їх певним чином, можна було отримати певну схему. Кожна нова запрограмована схема відповідала за виконання конкретного завдання. За задумом радянських розробників, замовники чипів-матриць могли програмувати їх під свої потреби самостійно. Як зазначає ЗМІ, випуск таких процесорів невеликими тиражами не надто відіб'ється на їхній собівартості, тобто навіть у разі дрібносерійного виробництва вони не підскочать у ціні.

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Видання повідомляє, що в Білорусі досі випускають процесори-шаблони, а це означає, що в РФ можуть побудувати виробничі лінії за таким самим типом, як у РБ. Російські вчені вважають, що на впровадження технології піде максимум 3 роки.

Матриці-чипи пропонують використовувати для оснащення бойових дронів, які країна-агресор застосовує на території України для нанесення атак, а також "в електроніці, в зарядних пристроях і багато де ще".

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ згадали про занедбаний технологічний накопичувальний комплекс. Його пропонують використовувати у сфері напівпровідникової літографії та мікроелектроніки.