"Зливатимуть" щотижня: українська IT-армія зламала дані 3 тисяч російських компаній

Міністерство цифрової трансформації України зазначає, що такі хакерські "звіти" допоможуть відстежувати "прихильників війни" та готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду.

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Представники ІТ ARMY of Ukraine здійснили успішну кібератаку на компанії Російської Федерації та злили дані 3000 організацій країни-агресора. Про це в пʼятницю, 12 січня, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

За інформацією Мінцифри, за останні пів року "волонтери" зламали двісті гігабайт приватних даних із трьох тисяч компаній Росії.

"Раз уже пішов такий тиждень "відкритих даних" громадян країни-агресора, то й ми потрошки почнемо викладати наше невидане. Це 200 Гб приватних даних із 3000 різноманітних організацій, які були зламані нашими талановитими хакерами за останні пів року", — пишуть представники ІТ ARMY of Ukraine у Telegram.

У відомстві наголосили, що українська "IT-армія" планує щотижнево ділитися звітами про "відкритi дані" РФ, що допоможе відстежувати "прихильників війни" й готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду.

"Викладатимемо щотижнево, якщо будуть OSINT-запити, то пишіть нам на пошту. Ось перша частина", — ідеться в повідомленні українських хакерів.

ІТ ARMY of Ukraine: що відомо про хакерів

За інформацією на сайті ІТ ARMY of Ukraine, це спільнота IT-фахівців із усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію Україну.

"Ми найпотужніша спільнота в Україні та можемо утримувати одночасно більш ніж 800 цілей", — наголошують хакери.

Вони зазначають, що фахівці ІТ ARMY of Ukraine створили та продовжують створювати автоматизовані системи атак на інформаційні ресурси та сервіси країни-агресора.

Нагадаємо, 9 січня Фокус із покликанням на власні джерела повідомляв, що хакери з угруповання Blackjack, імовірно, пов'язані з СБУ, зламали московський інтернет-провайдер "М9ком" і знесли його сервери.

3 січня військовий рух українців і кримських татар "Атеш" спільно з "Ukrainian Hacker Group" (UHG) зламали базу даних із інформацією про військових Російської Федерації.