ЗС РФ у Донецькій області вербують жінок у підрозділ дронів: навчили 1000 операторів, — ISW

За даними аналітиків, підрозділ "Гудвін" операторів БПЛА готує з 2015 року. Вербують жінок, які демонструють внутрішню готовність.

Related video

В окупованій частині Донецької області російські війська створюють жіночий підрозділ операторів дронів. Командувач підрозділу "Гудвін" 15 січня оголосив, що новий підрозділ уже поповнили дві жінки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 січня.

У "Гудвін" стверджують, що з 2015 року військові з підрозділу вже підготували понад 1000 операторів дронів. Повідомляється, що вербують жінок, які демонструють внутрішню готовність.

Представництво президента України в Криму 15 січня повідомило, що російські сили організували тренувальний табір на старому виноробному заводі, який тривалий час залишався закритим. Повідомляють, що в таборі до 120 новобранців, до п'яти вантажівок, які перевозять російський персонал і боєприпаси, і дві інші вантажівки.

Нагадаємо, що російські війська просунулися в районі Донецька і Кринок. Складні погодні умови заважають пересуванню українських човнів на лівому березі Херсонської області.

Також повідомлялося, що, за інформацією DeepState, під Авдіївкою ЗС РФ пішли на прорив техніки.

Уночі 16 січня в Бєлгороді та Воронежі прогриміли вибухи, є постраждалі. За даними Міноборони РФ, у двох регіонах над Воронезькою областю ліквідовано українські дрони: п'ять знищили та три перехопили, ще чотири збито над Бєлгородською областю. У містах пошкоджено інфраструктуру.