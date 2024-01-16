Росіянам не сховатися в тилу: українці створили "розумний" VTOL-дрон Buntar Aeroshace

Новий український безпілотник може злітати і сідати вертикально, а також не втрачає управління під впливом ворожих систем РЕБ.

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В Україні створили новий розвідувальний безпілотник Buntar Aerospace з розумною системою управління, який допоможе Силам оборони знищувати російські війська навіть у глибокому тилу. Про це повідомив один із засновників проєкту Богдан Сас на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 15 січня.

Над створенням цього безпілотного літального апарату команда працювала останні шість місяців. Станом на зараз уже проведено перші польові випробування і розробники готують РЕБ-стійкий дрон до бойових місій, до виконання яких приступлять у березні.

За словами Богдана Саса, ідея створення дрона-розвідника з сумною системою управління виникла з потреби збільшити кількість виконаних розвідувальних місій на великій глибині в тилу ворога. Адже кожна успішно виконана місія — це знищена система ППО, РЕБ, командний пункт або склад боєприпасів.

Поки що про Buntar Aerospace відомо небагато. На опублікованому в соціальній мережі фото безпілотник "розмитий" з міркувань безпеки, проте в коментарях до посту Богдан Сас підтвердив, що йдеться про VTOL-безпілотник. Це означає, що новий БПЛА — це дрон літакового типу, який належить до типу повітряних суден вертикального зльоту і посадки. Такі безпілотники можуть злітати і сідати за нульової горизонтальної швидкості, використовуючи тягу двигуна, спрямовану вертикально. Принциповою відмінністю VTOL від різних гвинтокрилих машин є те, що в режимі горизонтального польоту на крейсерській швидкості, як і в літака традиційної схеми, підйомну силу створює нерухоме крило.

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Більше подробиць про новий стійкий до засобів радіоелектронної боротьби дрон розробник пообіцяв повідомити дещо пізніше. Він також уточнив, що команда творців безпілотника працює в сукупності над трьома продуктами зі сфери БПЛА для військових.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року ми писали про те, що в Києві створили РЕБ-стійкий дрон "Шкіпер". Безпілотник уже використовували в бойових умовах, і він виявився досить ефективним, запевняють розробники.

А наприкінці жовтня 2023 року ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.